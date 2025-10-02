Scriitoarea Lana Bastašić, una dintre cele mai apreciate voci ale literaturii contemporane, întâlnire cu cititorii la Sibiu

În perioada 6–8 octombrie 2025, scriitoarea Lana Bastašić, una dintre cele mai apreciate voci ale literaturii contemporane din spațiul ex-iugoslav, va susține două întâlniri cu publicul din România, la București și la Sibiu.

Scriitoarea Lana Bastašić vine la Sibiu|Foto: Maša Seničić

Primul eveniment va avea loc la București, pe 6 octombrie 2025, începând cu orele 19:00, la Cărturești Modul (Strada Academiei 18–20).

Cea de-a doua întâlnire este programată la Sibiu, pe 8 octombrie 2025, de la 18:00, la Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” (Strada Banatului 12), informează MesageruldeSibiu.ro

Publicul este așteptat la o întâlnire cu Lana Bastašić, Maria Chiorean și Cătălina Stanislav, într-un cadru care își propune să aducă mai aproape de publicul român teme centrale ale literaturii actuale: memoria, identitatea, apartenența și rolul ficțiunii în înțelegerea realității.

Evenimentele fac parte din programul „Lit Check: citit, scris, tradus”, dedicat promovării literaturii contemporane și a dialogului intercultural, menționează sursa citată.

Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și se desfășoară în parteneriat cu Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și cu rețeaua de librării Cărturești.

Participarea la ambele evenimente este liberă, în limita locurilor disponibile.

Lana Bastašić s-a născut la Zagreb în 1986. A publicat două volume de proză scurtă, o carte pentru copii și un volum de poezie. „Prinde iepurele”, primul ei roman, a fost publicat în paralel la Belgrad și la Sarajevo în 2019. În 2020 a câștigat premiul Premiul Uniunii Europene pentru literatură. Romanul a fost tradus în peste cincisprezece limbi.

Despre proiect

Proiectul „Lit Check: citit, scris, tradus” propune o serie de evenimente care promovează lectura și creația literară în rândul elevilor și studenților, susține autorii tineri și creează un spațiu educațional de reevaluare critică a literaturii române în rândul tinerilor consumatori de literatură. Proiectul conturează premisele unei reconectări a elevilor cu literatura română și mondială printr-o serie de evenimente cu un autori străini și români și prin întâlniri și ateliere cu autori, traducători și cercetători în licee și în cadrul Facultății de Litere și Arte a ULBS.

