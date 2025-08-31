Festivalul Internațional de Teatru Transilvania, la a doua ediție: o sărbătoare a creativității ce transformă Clujul într-un hub cultural de referință

Festivalul Internațional de Teatru Transilvania, care se va desfășura la Cluj în perioada 25 – 28 septembrie, reunește artiști de renume internațional și transformă orașul într-un spațiu al teatrului, muzicii și creativității.

În toamnă, Cluj-Napoca devine scena celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT), un eveniment care își propune să transforme orașul într-un hub cultural de referință, aducând împreună artiști de renume internațional și un public divers, într-o sărbătoare a teatrului, muzicii și creativității.

Cluj-Napoca găzduiește, în perioada 25 – 28 septembrie 2025, a doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT).

Eveniment născut din credința de a fi oameni și puterea de a fi împreună

„Când am visat la acest proiect mi-am spus: Teatrul este o lecție de curaj! (…) Artistul are datoria, nu doar de a-l face pe om să nu-și piardă speranța, ci mai ales are datoria de a-l face să acționeze și când mă gândesc la moștenirea ce le-o putem lăsa copiilor noștri, am convingerea, deloc naivă, că… acum e timpul!”, declară Elena Ivanca, Președintele FITT.

Publicul clujean va putea vedea pe scenă mari nume ale teatrului românesc și internațional.

„La câțiva oameni distanță de tine”: o radiografie tulburătoare a provocărilor din prezent

Unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului va fi spectacolul „La câțiva oameni distanță de tine”, scris de Dan Coman și regizat de inconfundabilul Radu Afrim.

Considerat unul dintre cei mai talentați și sofisticați regizori europeni, dar și unul dintre cei mai controversați artiști ai scenei românești, Afrim este recunoscut pentru originalitatea și forța cu care zguduie tradițiile dramatice. De trei ori laureat al Premiului UNITER pentru cel mai bun regizor și distins cu Marele Premiu al Festivalului Grange de Dorigny din Lausanne (doi ani consecutivi), Afrim a câștigat și premiul „Coup de Coeur de la Presse” la Festivalul „Off” de la Avignon (2008). Stilul său unic – colorat, nonconformist, provocator, iubit de publicul tânăr – l-a impus ca un mare apărător al dramaturgiei contemporane.

Producția adusă la FITT îi reunește pe Marius Manole și Marius Bodochiîntr-o radiografie tulburătoare a uneia dintre cele mai dureroase realități ale prezentului – migrația –, dar și a fragilității relațiilor dintre părinți și copii. Afrim creează, prin felul său inconfundabil de a construi lumi teatrale, o poveste emoționantă despre singurătate și dragoste, adevăr și minciună, despre cât de aproape sau cât de departe suntem unii de ceilalți.

„Othello”, în viziunea lui Oskaras Koršunovas, o nouă perspectivă asupra tragediei shakespeariene

Momentul central al FITT 2025 va fi „Othello” de William Shakespeare, în viziunea regizorului lituanian Oskaras Koršunovas, considerat unul dintre cei mai inovatori creatori de teatru ai Europei contemporane. Montarea sa aduce o privire nouă asupra tragediei shakespeariene, confruntând tradiționalul cu modernul și abordând teme sensibile precum rasismul și redefinirea rolurilor sociale. Distribuția internațională și viziunea regizorului transformă „Othello” într-un spectacol-eveniment al festivalului, care va avea loc pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca.

Un alt spectacol important este „Între noi e totul bine”, regizat de Slava Sambriș, adus la Cluj direct de la Chișinău, de Teatrul „Alexie Mateevici”. Textul Dorotei Masłowska dezvăluie tensiunile dintre trei generații de femei care trăiesc sub același acoperiș, fiecare prizonieră într-o lume complet diferită.

Pe lângă acestea, publicul se va bucura de „Cealaltă Ofelia”, one-woman-show-ul actriței clujene Ramona Atănăsoaie, de spectacolul „Mareșala”, regizat de Alina Nelega și dedicat primei mari dive a teatrului românesc, Marioara Voiculescu, precum și de evenimentul-dialog „Față-Verso. O poveste de teatru”, ce o are ca invitată pe inconfundabila Ofelia Popii, alături de actrița și moderatoarea Narcisa Pintea.

Muzica va completa forța teatrului. „Rock the Symphony”, cu Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania, sub bagheta lui Remus Grama, promite un apogeu muzical ce va aduce împreună hituri legendare și energia rock-ului pe scena clujeană. Evenimentul va avea loc la Sala Auditorium Maximum.

Strada Universității, un spațiu dedicat spectacolului

Totodată, strada Universității va deveni spațiu de libertate și spectacol, cu acces liber pentru public, găzduind trei concerte și un spectacol de teatru-eveniment:

*concertul Vlad Corb, „rockstarul revoltei din România”, cunoscut pentru prestațiile sale electrizante;

*duetul Buse & Ali Erenus din Turcia;

*mult-așteptatul concert BYRON, una dintre cele mai iubite trupe de alternative rock din România;

*spectacolul non-verbal „Testament Szewczenko” al Lwowski Teatr Woskresinnia din Ucraina – o producție vie, cu efecte pirotehnice și elemente scenografice spectaculoase, ce reconstituie istoria Ucrainei prin destinul lui Taras Shevchenko.

Peste 20.000 de spectatori la prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania

Prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania a confirmat potențialul acestui proiect ambițios, adunând peste 20.000 de spectatori și generând un ecou puternic în mediul cultural românesc. Reacțiile extrem de pozitive ale publicului și comunității teatrale au demonstrat că FITT are forța de a deveni o tradiție și un reper artistic la Cluj-Napoca.

