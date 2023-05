Festivalul Internațional de Film Transilvania începe peste o lună. Filme pe Kogălniceanu, niciun film românesc în competiția TIFF, sute de filme și invitați de marcă!

„O ediție romantică și provocatoare”. Așa descriu organizatorii Festivalului Internațional de Film Transilvania ediția din acest an. TIFF 2023 începe peste o lună cu sute de invitați, filme și surprize.

Mihai Chirilov și Tudor Giurgiu au vorbit despre noutățile TIFF 2023. Foto monitorulcj.ro

Într-o seară banală, un tânăr singuratic descoperă că poate proiecta filme prin ochi. O afecțiune bizară. Merge la oftalmolog. Tot ce vede sunt subtitrări. Primește trimitere la neurologie. În cap are doar filme. Încearcă și la cardiologie. Se pare că la inimă e problema... Ceea ce părea o boală neobișnuită se transformă, brusc, într-o poveste de dragoste.

Campania TIFF.22 ne aduce aminte că cele mai bune filme nu ne părăsesc, de fapt, niciodată. Afișul ediției continuă ideea din spot: cei doi protagoniști se întâlnesc în Piața Unirii din Cluj, punctul central al festivalului. Iar dragostea lor pentru film și unul pentru celălalt se vede proiectată pe cer.

Republica Moldova pentru prima dată în competiția TIFF, România lipsește

22 de lungmetraje în premieră pe țară intră în cursa celor două competiții internaționale de la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Regizate de autori aflați la primul sau al doilea film, 12 dintre ele concurează pentru Trofeul Transilvania și celelalte premii ale Competiției Oficiale, iar 10 – pentru titlul de cel mai bun film al Competiției „What’s Up, Doc?”.

„Ce e special la competiția TIFF din acest an este că aproape toate, 10 din 20, sunt debuturi, asta ne interesează de fiecare dată la TIFF să descoperim cineaști noi, viziuni noi, inovatoare, pe muchie, originale. E dificil în condițiile actuale să eviți filmele care vorbesc despre teme sociale fierbinți, cam cu asta ne confruntăm peste tot, știri și așa mai departe. De cealaltă parte, la TIFF nu ne interesează foarte mult să facem propagandă pentru diverse cauze. Ce contează în primul rând este filmul, arta și chiar dacă temele acestea fierbinți nu pot fi evitate și vorbim din nou de conflicte interetnice, prostituție, consum de droguri, naționalism, emigrație toate lucrurile acestea nu sunt trâmbițate. E un an în care filmul românesc, după anul trecut când au fost două filme românești în competiție, lipsește, dar avem în premieră, după 20 de ani de TIFF, un film din Moldova, o farsă istorică, unul dintre candidații la premiul publicului, sper să vă amuze și pe dumneavoastră”, spune Mihai Chirilov, director artistic TIFF.

E pentru prima oară când Republica Moldova intră în competiția TIFF-ului: „Carbon” (r. Ion Borș), o ingenioasă farsă despre anii tulburi ai conflictului din Transnistria de la începutul anilor ’90. Filmul a fost lansat anul trecut la San Sebastian, dar proiectul a reținut atenția juriului Transilvania Pitch Stop, care l-a premiat încă din 2019, pe când se afla în stadiu de dezvoltare.

Invitați de marcă și filme pe toate gusturile

„E un an special, vor fi foarte mulți invitați. E filmul cu care deschidem festivalul, «Confort Nordic», un film la care mă bucur să anunț că vom avea o mare parte din echipă prezentă, începând cu vedeta distribuției, un mare actor britanic Timothy Spall, pe care îl știți din seria «Harry Potter». E luat Oscarul european și premiul pentru cel mai bun actor la Cannes în 2014. Va fi la Cluj în Piața Unirii alături de Lydia Leonard și regizorul filmului «Confort Nordic». Filmul cu care închidem festivalul și sunt convins că vom avea o piață plină pe 18 iunie e un film care va ateriza la Cluj direct de la Cannes, e vorba de filmul «Asteroid City» în care joacă Tom Hanks, Scarlett Johansson. E o comedie romantică Sci-Fi. La Filmul «Nasty» încă lucrăm, e în montaj, probabil va fi gata cu o zi înainte de a-l arăta, vineri, 16 iunie. Vom avea mulți invitați din lumea sportului, sper să ajungă Jimmy Conners din America, partenerul lui Ilie Năstase de dublu, mulți alți mari sportivi români. Sărbătorim în acest an 50 de ani de când Ilie Năstase a devenit primul număr 1 mondial din istoria clasamentelor ATP în 1973. Vom avea și câteva spații noi sau neconvenționale. Vom da viață străzii Kogălniceanu, mă bucur că primăria a reușit să o finalizeze. Plănuim acolo multe evenimente pentru public, pentru familii, pentru cei mici, muzică, street food, inclusiv de film. Vom aduce din Portugalia un simpatic balon gonflabil care se va transforma într-un mini cinema pentru cei mici. Vor putea vedea multe filme, e o inițiativă în premieră pentru TIFF. În premieră, vom face o proiecție de film la Parcul Etnografic «Romulus Vuia», un film documentar «Vulturii din Țaga», despre o echipă de fotbal”, a declarat Tudor Giurgiu, președintele TIFF.

Nu e anul filmelor românești nici la TIFF, nici la Cannes

În cadrul Zilelor Filmelor Românești organizatorii TIFF spun că „asistăm la un record de înscrieri, ne-a luat și pe noi prin surprindere, în jur de 50 de lungmetraje înscrise și peste 100 de scurtmetraje”.

„Cineaștii români sunt în doliu după Cannes unde niciun film românesc n-a fost selecționat. Am văzut multe filme românești, multe dintre ele bune, dar la care n-am avut acces. E important pentru ele să-și înceapă cariera într-un festival internațional, o proiecție la Cluj le-ar fi limitat expunerea internațională. Sper să le vedem anul viitor la TIFF. Au fost foarte multe filme în stand by din cauza pandemiei, asistăm la o avalanșă, multe dintre ele au fost făcute înainte de pandemie, apoi totul a stagnat, acum vorbim de acest efect întârziat și foate multe filme au fost încheiate.

Nu e un nivel grozav al filmelor românești și poate festivalul de la Cannes a avut dreptate în a nu selecționa nimic anul acesta. E un barometru important și un semnal trimis cineaștilor. Nu e suficient să faci film dintr-o țară la modă, trebuie să surprinzi. Pentru ca un film românesc să fie proiectat în competiție e nevoie de o premieră națională, au fost câteva filme tehnic eligibile cum e «Tigru» sau «Mammalia» pe care am considerat că nu le vom include în competiția internațională, deși erau eligibile. Mi-ar fi plăcut să am un film românesc în competiție, am avut până în ultima clipă sperând că va fi selecționat la Cannes, mi-ar fi plăcut să îl vedem în competiție. Când am primit vestea că nu e la Cannes, mi s-au înecat și mie corăbile”, a mai spus Chirilov.

Cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) are loc la Cluj-Napoca între 9 și 18 iunie.

Mihai Chirilov, director artistic TIFF

„Am vizionat peste 600 de filme din toată lumea pentru cele două competiți ale festivalului care includ 22 de nume (...) Sunt ani de pildă, cum a fost doi ani, când un film din India a câștigat la TIFF, știrea se răspândește în India, cineaști indieni, independenți sau nu, află despre noi și te trezești brusc cu un număr impresionant de filme indiene, s-a întâmplat la fel cu Thailanda. Primim multe filme din China, inclusiv filme comerciale din diverse spații, dacă ceva e vizibil creativitatea, inventivitatea și latura cinematică sunt mai greu de găsit în aceste filme. Multă lume uită să facă un film (...) În acest an, din păcate, nu va exista o oglindire a ceea ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina. Dacă anul trecut am avut filme atât din Ucraina, cât și filme din Rusia, cu controversa de rigoare, anul acesta nu avem în program nici filme din Ucraina, nici filme din Rusia”.

Cele mai așteptate filme din Piața Unirii

La TIFF.22, programul din Piața Unirii Open Air va aduce în fața publicului documentare-portret, comedii trăsnite și filme de acțiune, cea mai nouă extravaganță a lui Wes Anderson, dar și o seară dedicată unei povești clasice de dragoste.

Vineri, 9 iunie, „Confort nordic” va deschide TIFF.22. Comedia urmărește un grup de londonezi care încearcă să scape de frica de zbor participând la un curs exclusivist ce îi catapultează într-o aventură turbulentă cu consecințe dintre cele mai hilare. Filmul va fi proiectat în prezența regizorului.

Thrillerul „Kompromat”, un tur de forță rece și cinic din care nu pare să existe scăpare, va fi proiectat sâmbătă, 10 iunie. Un diplomat francez care lucrează în Siberia este arestat pentru pornografie infantilă și aruncat în închisoare

„Ultima noapte” este un action sofisticat despre un polițist care n-a tras niciun foc de armă în întreaga lui carieră, convins să facă o favoare unui lider mafiot în ultima sa noapte înainte de pensionare. „Ultima noapte” va fi proiectat duminică, 11 iunie.

Bazat pe fapte reale, dar livrat în stilul imposibil de stăpânit al regizorului Fatih Akin, este și „Rheingold”. Proiecția va avea loc luni, 12 iunie.

Documentarul „Patrick și balena” este o nemaivăzută aventură în Marea Caraibelor, pe urma cașalotului Dolores. Celebrul fotograf și explorator marin Patrick Dykstra își propune imposibilul: să comunice și să lege o prietenie cu acest animal gigantic, extrem de inteligent și misterios. Filmul va fi proiectat marți, 13 iunie.

Filme „aterizate” direct de la Cannes și filme în premieră mondială

Considerat unul dintre cele mai bune filme ale secolului XX, „Casablanca” (r. Michael Curtiz, 1942) va putea fi văzut și, cel mai probabil, revăzut miercuri, 14 iunie, la peste 80 de ani de la lansare, într-o splendidă copie restaurată. Recompensat cu trei premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, „Casablanca” îi aduce împreună pe Humphrey Bogart și Ingrid Bergman într-una dintre cele mai cunoscute și frumoase povești de dragoste ale tuturor timpurilor, care în mod normal nu mai are nevoie de nicio altă prezentare.

„Încă două lozuri” (România, 2023) este continuarea comediei de succes „Două lozuri”, regizată independent de același Paul Negoescu acum șapte ani. Fără a deconspira despre ce lozuri e vorba de data asta, cert este că ne vom reîntâlni nu doar cu cei trei actori din primul film (Dorian Boguță, Dragoș Bucur și Alexandru Papadopol), ci și cu faimoasa mașină… albă (sau neagră?). „Încă două lozuri” va fi urmărit în premieră mondială joi, 15 iunie, în prezența întregii echipe.

Tot în premieră mondială poate fi văzut și cel mai nou film al regizorului Tudor Giurgiu, documentarul „Nasty” (România, 2023), care face portretul lui Ilie Năstase, una dintre cele mai complexe și nonconformiste figuri din istoria tenisului profesionist. Prin senzaționale imagini de arhivă, dar și interviuri exclusive cu protagonistul, prieteni, experți în sport, foști adversari și legende ale tenisului precum Rafael Nadal, Bjorn Borg sau John McEnroe, filmul explorează suișurile și coborâșurile din cariera acestui showman unic, controversele care l-au înconjurat la tot pasul și impactul pe care l-a avut asupra sportului alb. Ilie Năstase va fi prezent pe 16 iunie în Piața Unirii la premieră.

Programul din Piața Unirii se încheie spectaculos, duminică, 18 iunie, cu ceea ce poate fi numită „captura” acestei ediții: „Asteroid City”. Noul film semnat de inclasabilul Wes Anderson aterizează la TIFF imediat după premiera în selecția oficială de la Cannes și are o distribuție stelară, cu Tom Hanks, Scarlett Johansson și Jason Schwartzman în rolurile principale. Acțiunea acestei comedii romantice SF se petrece în anii ’50 într-un oraș american din deșert, unde elevii participanți, alături de părinții lor, la o conferință de astronomie, asistă la câteva evenimente ciudate care vor schimba pentru totdeauna cursul istoriei și al omenirii.

În fiecare seară de la 21.45, în Piața Unirii sunt așteptați 3000 de spectatori.

Unde vizionăm filmele și concertele

Spații închise

Cinema Florina Piersic

Cinema Victoria

Cinema Arta

Casa de Cultură a Studenților

Cercul Militar

Cinema Mărăști

Cinema Dacia Mănăștur

Universitatea Sapientia

Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Spații în aer liber

Piața Unirii

Iulius Parc

Parc Poligon Florești

Muzeul de Artă

UBB Open Air

Castelul Banffy Bonțida

Parcul Etnografic „Romulus Vuia”

