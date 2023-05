Actorul Geoffrey Rush, câștigătorul unui premiu Oscar, vine la TIFF. A jucat în „Pirații din Caraibe” alături de Johnny Deep și în „The King’s Speech” cu Colin Firth

Actorul australian Geoffrey Rush este invitatul special al TIFF-ului. Cariera lui de peste 40 de ani va fi celebrată la Cluj-Napoca, unde Geoffrey Rush va fi omagiat cu Premiul pentru Întreaga Activitate.

Colin Firth și Geoffrey Rush pe afișul filmului „Discursul Regelui

Geoffrey Rush, cunoscut în special pentru rolurile sala excentrice atât în filme și seriale, cât și în spectacole de teatru, este unul dintre cei mai aclamați actori australieni. Cariera lui în cinema a explodat literalmente cu rolul lui David Helgott – pianistul atins de geniu care suferă de o cădere nervoasă devastatoare, dar reușește să se salveze – din „Strălucire” („Shine”, regia Scott Hicks, 1996). Filmul i-a adus recunoșterea globală, un premiu Oscar și numeroase alte distincții de top.

„Strălucire” va avea o proiecție specială la TIFF în prezența actorului.

„Probabil invitatul far, emblă al acestei ediții e un actor imens, un actor uriaș, premiat cu premiul Oscar pentru cea mai bună interpretare și numele lui e Geoffrey Rush. Va veni din Australia special pentru festival. Va avea un masterclass pentru tinerii actori, regizori, moderată de Mihai Chirilov (director artistic al TIFF – n.r). E întâlnirea cea mai așteaptă din programul acestui an”, a spus, marți, Tudor Giurgiu, președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania într-o conferință de presă la Cluj-Napoca.

Cu o aparentă predilecție pentru interpretarea figurilor istorice, Geoffrey Rush a mai fost nominalizat la Oscar pentru trei astfel de personaje: Philip Henslowe, managerul de teatru înglodat în datorii din „Shakespeare îndrăgostit” (1999); Marchizul de Sade în drama biografică „Quills” (2000) și Lionel Logue, logopedul care l-a ajutat pe Regele George al VI-lea cu problemele sale de vorbire în „Discursul Regelui” („The King’s Speech”, 2010).

Rush a obținut premiul Emmy pentru rolul protagonistului din „The Life and Death of Peter Sellers” (2004), o adaptare a cărții lui Roger Lewis despre viața actorului cunoscut din comedia iconică „Petrecerea” și pentru interpretarea inspectorului Clouseau în seria „Pantera Roz”. A câștigat și un premiu Tony în 2009 jucându-l pe monarhul muribund Berenger I din piesa absurd a dramaturgului de origine română Eugen Ionesco, „Regele Moare” – atingând astfel recunoașterea supreme cu care se poate mândri un actor, așa numita Triple Crown of Acting (Oscar-Emmy-Tony). Este unul dintre cei doar 9 actori din lume (alături de Al Pacino și Jeremy Irons) care au reușit acest hat-trick, galleria lui de premii incluzând totodată două Globuri de Aur și trei premii Bafta.

Geoffrey Rush face parte și din universul „Piraților din Caraibe”. Căpitanul Hector Barbossa, personajul interpretat de australian, apare în toate filmele seriei, fiind dușmanul lui Jack Sparrow (Johnny Deep).

Actorul va primi Premiul pentru Întreaga Activitate la Gala de Închidere TIFF, care va avea loc în 17 iunie.

Cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) are loc la Cluj-Napoca între 9 și 18 iunie.

