Primul val de artiști confirmați la Jazz in the Park. The Cinematic Orchestra, în septembrie la Cluj-Napoca

Organizatorii Jazz in the Park au anunțat primii artiști confirmați pentru ediția din acest an. Printre ei se numără și The Cinematic Orchestra.

The Cinematic Orchestra/ Foto: The Cinematic Orchestra - Facebook

Cea de-a XI-a ediție a festivalului Jazz in the Park va avea loc în 1-3 septembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, cel mai vechi muzeu în aer liber din România.

Jazz in the Park aduce din nou în fața publicului un lineup vibrant, eclectic și bogat, dorind să confirme încă o dată numele de Europe’s Best Small Festival.

Primii artiști anunțați la Jazz in the Park

Organizatorii festivalului Jazz in the Park au anunțat primul val de artiști. Printre numele mari se numără The Cinematic Orchestra.

„Primul val de artiști confirmați pentru JiP și e (probabil) 𝗰𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗶 𝗯𝘂𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗲𝘂𝗽 pe care l-am avut până acum!

Avem nume pe care ni le-am dorit încă de la prima ediție, nume care au reușit să-și pună amprenta în lumea muzicii, care au schimbat mentalități și percepții, care au influențat generații întregi de muzicieni și care vor reuși, pentru câteva ore, să ne transpună într-o altă lume. O lume în care să ascultăm, să simțim și să descoperim.

The Cinematic Orchestra vine cu un Cine-Concert de neratat. O proiecție a filmului mut clasic, Man with a Movie Camera, acompaniată de o prestație live a albumului lor cu același nume. Mulatu Astatke, the father of Ethio-Jazz, cu un spectacol care te va face să îi iubești muzica și să-i asculți pe repeat albumele. Billy Cobham, toboșarul care a cântat cu Miles Davis și care te va lăsa cu gura căscată cu tehnicile lui de percuție. Fun Lovin' Criminals, cu care ne-am permis să ieșim puțin din sfera jazz pentru că vrem să simțim împreună energia lor contagioasă și show-ul lor plin de viață”, au transmis organizatorii Jazz in the Park.

Primul val de artiști la Jazz in the Park/ Foto: Jazz in the Park - Facebook

Cât costă abonamentul?

Organizatorii Jazz in the Park au pus în vânzare 5.000 de bilete la prețul de 300 de lei. Acestea pot fi cumpărate AICI, până în data de 9 martie.

Jazz in the Park este un festival de jazz contemporan fondat în 2013 și care a adus până acum la Cluj peste 300 de concerte de jazz cu artiști de pe aproape toate continentele, devenind foarte repede unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen.

Pe scenele lui au concertat artiști precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra.

În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul Europe’s Best Small Festival la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards, devenind astfel primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment.

