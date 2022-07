Faimoasa „lună” a ajuns în Sfântu Gheorghe. Instalația „Museum of the Moon”, expusă într-una dintre cele mai verzi locații din țară. GALERIE FOTO

După ce în anul 2021 locuitorii din Sfântu Gheorghe au putut admira instalația Lights ON „Pământul”, până la sfârșitul lunii iulie vor putea admira „Luna”.

Faimoasa „lună” de la Cluj a ajuns în Sfântu Gheorghe/ Foto: Facebook - Lights On Romania

Luna a ajuns mai aproape de pământeni, de această dată la Sfântu Gheorghe, cu ajutorul Lights On România. Vorbim despre celebra lucrare a artistului Luke Jerram, care le oferă curioșilor șansa de a descoperi corpul ceresc în toată splendoarea lui. Până în ultima zi a lunii iulie spectaculoasa instalație poate fi vizitată în Parcul Elisabeta.

În mijlocul naturii, într-un cadru de poveste, vizitatorii se pot (re)conecta, într-un mod special, cu Universul prin intermediul instalației Museum of the Moon. Macheta măsoară 7 metri în diametru și este concepută la o scară de 1:500.000, ceea ce înseamnă că fiecare centimetru corespunde în realitate unei distanțe de 5 kilometri din suprafața Lunii.

Instalația de lumini Museum of the Moon/ Foto: Lights On România

„Inspirația pentru această lucrare a venit în Bristol, acolo unde se înregistrează al doilea cel mai înalt interval de maree din lume, cu un decalaj de 13 metri. Trecând în fiecare zi în zonă și observând această diferență uriașă, a venit și ideea artistică. Este o oportunitate pentru curioși de a vedea Luna îndeaproape, cu fiecare detaliu, cu fiecare crater”, a declarat Luke Jerram, artistul care a conceput instalația.

Museum of the Moon aduce mai aproape de noi un simbol puternic, Luna fiind dintotdeauna o sursă de inspirație pentru întreaga omenire și simbolul care creează legături indestructibile. Oamenii sunt invitați să redescopere parcul Elisabeta, văzut de data asta prin intermediul unei spectaculoase opere de artă care arată cel mai bine noaptea. Aici va fi organizat, între altele, și un picnic nocturn - moment în care publicul va putea savura bucate delicioase sub clar de lună.

Luna în Sfântul Gheroghe/ Foto: Lights On România

„Ne bucurăm să revenim la Sfântu Gheorghe, după ce anul trecut Gaia a creat spectacol în același loc. De data aceasta ne vom îndrepta privirile către spectaculoasa lună. Este o lucrare artistică ce stârnește întrebări, dă startul unor discuții relevante și chiar schimbă retorici. Lumina e mereu în actualitate, iar apropierea noastră de ea e cu adevărat specială”, a transmis Andi Daiszler, inițiatorul proiectului Lights On România.

Instalația de lumină a ajuns în locuri spectaculoase din lume și a creat magie în biserici, muzee, parcuri sau chiar clădiri de birouri. Ea aduce mai aproape de noi un simbol puternic, Luna fiind dintotdeauna o sursă de inspirație pentru întreaga omenire și elementul care creează legături indestructibile.

Luna poate fi admirată din 22 până în 31 iulie.

Foto: Lights On România

Despre Lights On

Lights On este un festival de instalații de lumină lansat de Asociația Daisler la Cluj-Napoca în 2018. Evenimentul a reușit rapid să-și atragă fani din toate rândurile pentru că promovează o nouă nișă a artelor vizuale în spații publice, activări urbane dintre cele mai inedite, dar și colaborări fascinante intersectoriale.

Lights On face parte din rețeaua ILO (International Lights festival Organisation), fiind înfrățit cu evenimente majore de la nivel internațional, precum festivalurile de lumină Canary Wharf Winter Lights sau Glow Eindhoven dar și Fete des Lumiere, cel mai mare festival de lumină al lumii.

Festivalul este organizat și creat de Asociația Daisler din Cluj-Napoca, o organizație non-profit care are ca scop facilitarea proceselor de activare, reactivare și transformare urbană prin inițiative culturale creative inedite.

