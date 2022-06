Cea mai atipică piață de flori din țară începe vineri! Strada Potaissa va respira un alt aer timp de câteva zile

Piața de flori altfel, cea mai frumoasă și atipică piață de flori din România, revine pe strada Potaissa din Cluj-Napoca vineri. Ce surprize au pregătit organizatorii pentru ediția din acest an?

Cea mai atipică piață de flori din România se întoarce pe strada Potaissa, vineri! / Foto: Facebook - Strada Potaissa

Proiectul Asociației Daisler „Piața de flori altfel” de pe Strada Potaissa se află la cea de-a șasea ediție. Evenimentul începe vineri, 10 iunie, și are loc până luni, 13 iunie.

Inspirat dintr-o serie intitulată „Street Delivery”, care are la bază transformarea spațiului public din jurul nostru în „altceva”, proiectul clujean vizează atribuirea unei alte dimensiuni unui loc cunoscut de public.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



Inițiatorul proiectului, Andi Daiszler, ne spune într-un interviu pentru monitorulcj.ro cum a pornit „Piața de flori altfel” pe o stradă cu un „potențial fantastic” și care e scopul ei:

„De 6 ani ne uităm pe geam la strada Potaissa și vedem cum e neglijată de trecători, de clujeni care aruncă gunoiul în centrul orașului, care nu strâng după propriul animal, care-și fac nevoile la umbra zidului cetății Napoca. Și ne-a durut mereu această imagine, mai ales că am înțeles că are un potențial fantastic, așa că am lucrat pentru a-l scoate la lumină într-o manieră creativă. Ne folosim de vendori de flori, producători de plante verzi și colorate care vin an de an și ne oferă din plantele lor în schimbul dreptului de a vinde către publicul larg. Așa a apărut Piața de flori altfel, din dorința de a face nu o piață de flori, ci de a oferi o perspectivă nouă unei străzi atât de speciale pentru noi.

Producători de plante la Piața de flori altfel de pe strada Potaissa / Foto: Facebook - Strada Potaissa

La bază stă strada Potaissa care, timp de câteva zile, respiră un alt aer și pare un colț din ceva mai mult decât Cluj-Napoca pentru că lumea vine și percepe ceea ce facem noi ca un colț de altceva”, a declarat Andi Daiszler.

Cea mai atipică piață de flori din România

Piața de flori altfel din Cluj-Napoca este, de departe, cea mai atipică piață de acest fel din România datorită diversității, dar și pentru că accentul se pune pe comunitate.

„An de an, dincolo de ceea ce se întâmplă pe strada Potaissa, există o discuție care pornește și se poartă firesc, o discuție vizavi de ce s-ar putea face pe strada Potaissa, ce trebuie să se întâmple pe strada Potaissa, lucruri de care suntem extrem de interesați pentru că suntem oamenii din vecini. La vedere însă sunt adevăratele vedete ale străzii, plante, copaci, vegetație exotică, lucruri pe care nu le poți vedea nicăieri altundeva la un loc. De aia suntem cea mai atipică Piață de flori a României pentru că nu punem accent pe cantitate, ci pe diversitate și mai ales pe comunitate.

De fiecare dată când primim vendorii la Piața de flori altfel ne îmbrățișăm toți, simțim că ne revedem cu oameni dragi cu care am construit ceva magic. Nu știu dacă se mai întâmplă așa ceva prin alte piețe de flori”, a spus Andi.

Piața de flori altfel / Foto: Facebook - Strada Potaissa

Ce au pregătit organizatorii?

În acest an, organizatorii au venit cu o idee inedită, anume „Masa Bunei Vecinătăți”. Aceasta va avea loc duminică și toată lumea e binevenită. Tot ce trebuie să facă cei care stau la această masă este să aducă ceva de mâncare ce să împartă cu celelalte persoane.

De asemenea, și în acest an vor exista concerte cu artiști locali:

„Highlight-ul ediției cred că e fără doar și poate Masa Bunei Vecinătăți, un prânz împreună cu toată lumea pe care-l pregătim pentru duminică, între orele 13-15. Oricine e binevenit câtă vreme aduce ceva ce să împartă cu ceilalți comeseni. Ne așezăm la masă necunoscuți, ne ridicăm prieteni, cam ăsta e planul. Avem concerte ale unor trupe locale și DJ locali care vor întreține atmosfera. Per total, #FiecareFaceCePoate, asta e ideea”, a declarat Andi pentru monitorulcj.ro.

Artiști locali la Piața de flori Altfel, de pe Strada Potaissa / Foto: Facebook - Strada Potaissa

Surprize pentru luna iulie

De asemenea, Andi Daiszler a mărturisit că pregătește câteva surprize și pentru luna iulie, când două zone din municipiu vor fi transformate „ușor-ușor”, cu ajutorul unor studiouri străine.

Clujenii sunt, totodată, rugați să doneze flori pentru înfrumusețarea străzii Andrei Șaguna „și nu numai”:

„Centrul Verde e celălalt proiect care pornește cumva din Strada Potaissa pentru că e tot verde la bază, dar anul ăsta va face un mic switch. Se va întâmpla la început de iulie în două zone distincte ale orașului, scopul fiind acela de a experimenta cu mai multe spații publice transformate ușor-ușor.

Pregătim câteva surprize și lucrăm cu câteva studiouri străine ca să concretizăm mecanisme de schimbare a spațiilor cunoscute în jurul nostru în maniere creative și deja testate în Vest. Așadar între 1 și 3 iulie ne pregătim să ne revedem în stradă, acolo unde ne place foarte mult. Până atunci vom reveni cu un call de donat flori pentru Andrei Șaguna și nu numai”, a adăugat inițiatorul proiectului.

CITEȘTE ȘI: