Parteneriatul dintre TikTok și TIFF: aproape 74.000 de utilizatori au urmărit festivalul online

TikTok continuă să inspire artiștii și creatorii de conținut și să susțină cultura locală într-un mod creativ și distractiv, așa că s-a alăturat celei de-a XXI-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).

Pe 24 iunie, aproximativ 120 de pasionați de film și creare de conținut prezenți la TIFF au participat la evenimentul TikTok Get Together de la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca/ Foto: Facebook - TIFF

Prin acest parteneriat, TikTok și-a propus să le ofere pasionaților de cinematografie oportunitatea de a intra în culisele festivalului și de a-și găsi inspirația la cel mai mare eveniment de film din România.

Parteneriatul a inclus hashtag challenge-ul #PovestitoruldeFilm care a culminat cu evenimentul TikTok Get Together de la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca și premierea câștigătoarelor, transmis live pe TikTok, precum și Masterclass-ul VFX din cadrul EducaTIFF realizat de Robert Tatoi, de asemenea transmis live pe canalul de TikTok @transilvania_iff. Toate activările au însumat aproape 74.000 de utilizatori unici care au urmărit festivalul online, în timp ce hashtag-ul #PovestitoruldeFilm a strâns aproximativ 385.000 de postări.

„Suntem încântați că împreună cu TIFF am putut să le oferim iubitorilor de cinematografie și video din comunitatea TikTok ocazia să își găsească inspirația și să fie parte din experiența acestui eveniment emblematic. TikTok este locul unde oamenii vin să descopere lucruri noi, să se distreze și să formeze conexiuni cu cei care au pasiuni comune și ne bucurăm că prin prezența la TIFF am putut să le arătăm puțin din universul TikTok și cum își pot dezvolta propriile pasiuni prin intermediul instrumentelor creative de pe platforma noastră”, a declarat Paula Kornaszewska, Head of Operations Central and Eastern Europe, TikTok.

120 de creatori de conținut la evenimentul TikTok Get Together

Pe 24 iunie, aproximativ 120 de pasionați de film și creare de conținut prezenți la TIFF au participat la evenimentul TikTok Get Together de la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, unde au avut ocazia să intre în universul TikTok și să interacționeze cu reprezentanții TikTok și TIFF, printre care și Paula Kornaszewska, Head of Operations Central and Eastern Europe, TikTok, dar și cu membrii juriului hashtag challenge-ului #PovestitorulDeFilm lansat odată cu începerea festivalului.

Prin hashtag challenge-ul #PovestitorulDeFilm, TikTok și-a propus să se conecteze cu următoarea generație de iubitori de film și să susțină comunitatea TikTok să își descopere pasiunea pentru cinematografie. Pentru a participa la challenge, utilizatorii au fost invitați să realizeze un clip video pe TikTok în care să povestească într-un mod creativ acțiunea unui film sau serial fără a menționa titlul. Beatrice Ungureanu și Denisa Dudeanu au câștigat o experiență completă pentru două persoane la festival și au fost premiate în cadrul evenimentului TikTok Get Together din cadrul TIFF.

Cum s-au simțit membrii juriului la TIFF 2022?

Membrii juriului au fost Cătălin Ionuț (creator de conținut cu peste 2 milioane de urmăritori), Mara Oprea (actriță și creator de conținut) și Carol Ionescu (actor) care au analizat clipurile înscrise în competiție și au ales cele două câștigătoare pe baza creativității și originalității dovedite în utilizarea funcțiilor din platformă și a modului în care au prezentat filmul sau serialul favorit.

„Anul acesta am avut onoarea să fiu în juriul competiției TikTok x TIFF și a fost genial! Am ales câștigătorii dintre zeci de participanți la competiția #PovestitoruldeFilm și a fost o experiență unică pentru mine. Am avut astfel ocazia să văd o mulțime de oameni talentați și creativi, dar și să cunosc câțiva dintre ei și să împart scena cu aceștia la evenimentul TikTok Get Togheter de la Cluj. Am avut ceva emoții, dar m-am încărcat de good vibes și abia aștept să repetăm experiența și la anul”, a declarat Cătălin Ionuț.

„Sunt super fericită că am ajuns anul acesta la TIFF alături de TikTok și că am făcut parte din juriul competiției #PovestitoruldeFilm! Am fost plăcut impresionată să văd atâția participanți creativi și mă bucur că am avut oportunitatea să îi jurizez, dar și să cunosc personal cele două câștigătoare ale concursului. Per total, acest Get Together a fost o experiență super pentru mine și sunt recunoscătoare că TikTok a avut încredere în mine cu acest rol”, a adăugat Mara Oprea.

TikTok este de asemenea locul unde utilizatorii pot descoperi și învăța cu ușurință lucruri noi. Astfel, pentru a susține tinerii pasionați de video și cinematografie și a le oferi șansa să își extindă cunoștințele și abilitățile necesare, parteneriatul cu TIFF a inclus și Masterclass-ul VFX din cadrul EducaTIFF, secțiunea educațională a festivalului, prin care 11 tineri au avut ocazia să îl întâlnească pe Robert Tatoi, expert în efecte vizuale și unul dintre cei mai apreciați creatori de conținut din România.

„TIFF este un concept aparte pentru România și sunt încântat că am făcut parte din panelul de speakeri din cadrul EducaTIFF. Organizare ca la carte și o experiență foarte cool pentru toate vârstele! Ca de obicei, TikTok se asociază cu proiecte mișto! Mulțumesc echipei TikTok pentru invitație. Întotdeauna este o bucurie să reprezint această platformă minunată”, a declarat Robert Tatoi.

TikTok continuă să ofere utilizatorilor instrumente care să le permită să creeze conținut autentic, redefinind astfel divertismentul și reunind o comunitate talentată a cărei creativitate se alimentează din conținutul bogat și diversificat disponibil pe platformă. Pe TikTok, utilizatorii explorează constant noi modalități de a-și găsi inspirația pentru a crea și prezenta momente din viață și formează conexiuni cu cei care au pasiuni comune – cu peste 11,4 miliarde de vizualizări, hashtag-urile #FilmTok și #FilmTikTok reunesc pasionații de cinematografie din întreaga lume.

