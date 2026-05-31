Apahida, campioană la fotbal în Liga a V-a din Cluj. Primar Cristina Belce: „Anul viitor să sărbătorim promovarea în Liga a III-a!”.

Echipa de fotbal A.C.S. Vasile Moga Apahida a câștigat campionatul în Liga a V-a din Cluj.

Apahida, campioana Ligii a V-a la fotbal în Cluj | Foto: Facebook, Cristina Belce

„Felicitări, A.C.S. Vasile Moga Apahida! Astăzi (duminică, 31 mai 2026 - n. red.) am avut bucuria de a participa la festivitatea de premiere a echipei A.C.S. Vasile Moga Apahida, campioana Ligii a V-a Cluj – Grupa 1, sezonul 2025–2026. Această performanță este rezultatul muncii, disciplinei și dedicării jucătorilor, antrenorilor și conducerii clubului”, a spus Cristina Belce, duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Juniorii, jucători-cheie pentru echipa de fotbal din Apahida

Primarul Cristina Belce a mai spus că un merit deosebit îl au și cei 8 juniori promovați de la grupa U17, care au contribuit semnificativ la rezultatele echipei de seniori. Este o dovadă că investiția în tineri reprezintă cheia succesului pe termen lung”. Îi felicit pe Ioan Chiorean, Călin Chiorean, Paul Ciceu și Alexandru Mureșan, precum și pe toți cei care au contribuit la această reușită”, a mai spus Cristina Belce.

Aceasta este mândră că Apahida are sportivi și oameni dedicați care reprezintă cu cinste comunitatea.

Cristina Belce vrea ca echipa de fotbal din Apahida să ajungă în Liga a III-a

„Vă doresc mult succes în continuare și sper ca anul viitor să sărbătorim împreună promovarea în Liga a III-a!”, a conchis Cristina Belce.

Echipa de fotbal A.C.S. Vasile Moga Apahida a terminat sezonul de Liga a V-a pe prima poziție în clasament.

Clasamentul Ligii a V-a din Cluj, Grupa 1, sezon 2025-2026 | Foto: ajf-frf.ro

Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al Asociației Județene de Fotbal (AJF) Cluj, campioana Ligii a V-a din Cluj a încheiat sezonul cu 47 de puncte, la șapte puncte distață față de ocupanta locului al doilea - A.C.S. Viitorul Gârbău. Podiumul a fost completat de A.S. Voința 2011 Pata (39 de puncte).

Din cele 18 meciuri jucate în acest sezon, campionii din Apahida a obținut 15 victorii. Clubul a remizat de două ori și a pierdut o dată.

A.C.S. Vasile Moga Apahida a dat și golgheterul campionatului: Ovidiu Daniel Bondor (43 de ani), cu 24 de goluri marcate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: