Apahida
Apahida sărbătorește Ziua Copilului - 1 iunie 2026. Pictură pe față, muzică și multă distracție.
Primăria Apahida organizează un eveniment dedicat Zilei Copilului - 1 iunie 2026.Ziua Copilului - 1 iunie 2026, sărbătorită la Apahida | Foto: Facebook, Cristina Belce / Fotografie ilustrativă
Primăria Apahia îi invită pe cei mici la distracție, de 1 iunie 2026 - Ziua Copilului.
„1 Iunie - Ziua Copilului. Sărbătorim împreună bucuria copilăriei!”, a anunțat Primăria comunei Apahida, pe Facebook.
Evenimentul va avea loc la sala de sport din Apahida, luni, 1 iunie 2026, între orele 10.00 - 16.00.
Ce îi așteaptă pe copii?
- Pictură pe față
- Teatru de păpuși
- Ateliere de creație
- Muzică și dans
- Cadouri surpriză și multă distracție
„Vă așteptăm cu drag să ne distrăm împreună!”, a anunțat primarul comunei Apahida, Cristina Belce.
