Obiceiul fumatului: România e mai degrabă în Orientul Mijlociu decât în Europa. Unde și cât se mai fumează în lume?

Pe 31 mai este marcată Ziua Mondială fără Tutun, iar organizațiile internaționale trag un nou semnal de alarmă: jumătate dintre fumători mor prematur din cauza consumului de tutun, pierzând în medie 14 ani de viață.

Deși fumatul este în declin în majoritatea statelor dezvoltate, România continuă să se situeze peste media europeană. Potrivit celor mai recente date, aproape unul din trei români fumează, procent comparabil cu cel din țări precum Turcia și semnificativ peste nivelurile înregistrate în statele nordice.

Fumatul continuă să fie una dintre principalele cauze prevenibile de deces la nivel mondial, chiar dacă în ultimele decenii tot mai multe state au reușit să reducă semnificativ numărul fumătorilor.

Datele publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) în raportul „Health at a Glance 2025” arată că procentul fumătorilor zilnici a scăzut în majoritatea țărilor membre în ultimul deceniu. Cu toate acestea, România rămâne peste media Uniunii Europene și mult în urma statelor care au făcut progrese importante în combaterea fumatului.

România, printre campioanele Europei la fumat

Potrivit datelor prezentate de Parlamentul European, România are o rată a fumatului de 34%, fiind depășită doar de Bulgaria (37%), Grecia (36%) și Croația (35%).

Media Uniunii Europene este de 24%, ceea ce înseamnă că România se află cu zece puncte procentuale peste nivelul european.

În contrast, state precum Suedia, Olanda, Danemarca sau Finlanda au reușit să reducă dramatic consumul de tutun. Suedia este deja considerată un model la nivel european, cu o rată de doar 8% a fumătorilor, apropiindu-se de obiectivul UE de a deveni o generație fără tutun până în 2040.

Turcia conduce clasamentul OECD

La nivelul statelor analizate de OECD, cea mai ridicată rată a fumătorilor zilnici se înregistrează în Turcia, unde peste un sfert din populația adultă continuă să fumeze în fiecare zi.

Franța, Spania și Italia se află de asemenea în partea superioară a clasamentului, în timp ce Islanda, Costa Rica, Noua Zeelandă și Norvegia se numără printre țările cu cele mai mici procente de fumători.

Raportul evidențiază și un fenomen îngrijorător: în timp ce majoritatea statelor au înregistrat scăderi semnificative în ultimii zece ani, rata fumatului a crescut în Turcia, Israel și Mexic.

Jumătate dintre fumători mor prematur

Cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun, Parlamentul European a reamintit una dintre cele mai dure statistici asociate consumului de tutun: unul din doi fumători moare prematur din cauza bolilor provocate de fumat.

Potrivit instituției europene, fumătorii pierd în medie aproximativ 14 ani de viață comparativ cu persoanele care nu fumează.

În fiecare an, Ziua Mondială fără Tutun este marcată pe 31 mai la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății, scopul campaniei fiind conștientizarea efectelor devastatoare ale consumului de tutun asupra sănătății și încurajarea renunțării la fumat.

România, mai aproape de Balcani și Orientul Mijlociu decât de Occident

Datele statistice arată că România se află într-o categorie diferită față de statele occidentale care au reușit să reducă puternic fumatul în ultimele două decenii.

Cu o rată de 34% a fumătorilor, România este mai apropiată de țări precum Turcia, Grecia sau Bulgaria decât de modele precum Suedia, Olanda ori Danemarca.

În timp ce Europa Occidentală se apropie treptat de obiectivul unei generații fără tutun, România continuă să se confrunte cu unul dintre cele mai ridicate niveluri ale consumului de tutun din Uniunea Europeană, ceea ce menține presiunea asupra sistemului sanitar și contribuie la mii de decese care ar putea fi prevenite anual.

