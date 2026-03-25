Străzile Cloșca și Crișan din Pata vor fi asfaltate prin cel mai mare proiect din istoria Apahidei

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, precum străzile Cloșca și Crișan din satul Pata.

Strada Cloșca (stânga) și str. Crișan (dreapta) din satul Pata vor fi modernizate prin cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

„Strada Cloșca, Pata - modernizare pentru mobilitate echilibrată! Strada Cloșca din Pata beneficiază de lucrări de infrastructură care susțin un trafic mai bine organizat și condiții îmbunătățite pentru pietoni”, a anaunțat Primăria comunei Apahida, ieri, marți, 24 martie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Ce este propus pentru strada Cloșca din Pata?

2 benzi de circulație (2/1 pe sens)

Bandă dedicată transportului public și 3 stații de transport public

Trotuare pe ambele părți - stânga și dreapta

Canalizare pluvială modernizată

Totodată, Primăria a anunțat că și strada Crișan din satul Pata va fi asfaltată prin cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida.

„Strada Crișan, Pata – investiție pentru conectivitate și transport public! Strada Crișan din Pata este inclusă în programul de modernizare a infrastructurii locale, cu accent pe transportul public și siguranța pietonală”, a precizat Primăria Apahida, astăzi, miercuri, 25 martie 2026, pe Facebook.

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

Cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida

ADR Nord-Vest finanțează aceste proiecte prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul național de 11.518.086,44 lei.

CITEȘTE ȘI: