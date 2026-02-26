Peste 3 hectare de parc nou la Cluj. Cum va arăta zona Canalului Morii și când va fi gata?

Cluj-Napoca va avea un nou parc urban, amenajat pe culoarul Canalul Morii, între râul Someș și strada Plopilor. Proiectul, aflat deja în lucru, vizează transformarea zonei dintr-un spațiu dintr-un spațiu verde dedicat clujenilor.

Peste 3 hectare de parc nou la Cluj. Cum va arăta zona Canalului Morii | Foto: Dan Tarcea- Facebook

Conform postării publicată de viceprimarul Dan Tarcea, proiectul presupune extinderea spațiilor verzi pe o suprafață de peste 3 hectare, creșterea considerabilă a zonei pietonale și plantarea a peste 500 de arbori.

„Păstrăm copacii valoroși și plantăm alții noi. Garajele și construcțiile provizorii dispar, iar în locul lor vor apărea alei largi, locuri de joacă, zone pentru fitness și sport, mobilier urban contemporan și spații dedicate bicicletelor”, a spus Dan Tarcea, joi, 26 februarie 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Când va fi gata?

Lucrările sunt în desfășurare, stadiul actual al proiectului este de aproximativ 10%. Conform administrației locale, finalizarea este estimată pentru sfârșitul anului 2026.

Amenajarea va fi realizată diferențiat pe cele două maluri ale canalului. Pe malul dinspre strada Plopilor va fi creat un aliniament de arbori, cu rol de protecție și intimitate pentru locuitori, în timp ce pe malul opus va fi amenajată o vegetație joasă, cu accente naturale menite să pună în valoare cursul de apă.

Proiectul presupune reorganizarea completă a arealului și transformarea acestuia într-un spațiu verde accesibil comunității. Suprafața pietonală crește semnificativ, spațiile verzi sunt extinse, iar numărul arborilor ajunge la peste 500, dintre care 257 sunt păstrați și integrați în noul concept, iar 251 vor fi plantați.

Sunt prevăzute 116 locuri pentru biciclete, precum și 21 de puncte de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice.

Conceptul de amenajare urmărește intervenții cât mai puțin invazive și integrarea naturală în peisaj, prin completarea vegetației existente și plantări adaptate caracterului zonei.

„Prin această amenajare, zona devine un nou spațiu verde de dimensiuni importante, conectat la rețeaua existentă de parcuri și dedicat recreerii, mobilității alternative și activităților în aer liber”, a mai spus Dan Tarcea.

