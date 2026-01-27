Audiențe pentru cetățeni în Dezmir. Când puteți sta de vorbă cu primarul Apahidei, Cristina Belce?

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce va susține audiențe în satul Dezmir.

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce îi va primi pe cetățeni în audiență | Foto: Cristina Belce - Facebook

Așadar, cetățenii vor putea discuta cu primarul Cristina Belce la Căminul Cultural Dezmir, de pe strada Viilor, numărul 2.

Audiențe cu cetățenii în Dezmir

„Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pentru a permite participarea unui număr cât mai mare, miercuri, 28 ianuarie 2026, doamna primar Cristina Belce va susține audiențe în localitatea Dezmir”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Primăriei comunei Apahida.

Conform sursei citate, audiențele vor începe miercuri, la ora 18.00.

„Vă așteptăm pentru a discuta problemele sau propunerile dumneavoastră!”, se mai arată în postarea Primăriei Apahida.

