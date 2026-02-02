Strada Merilor din satul Pata va fi modernizată și asfaltată în cadrul celui mai mare proiect din istoria Apahidei

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida cuprinde și modernizarea mai multor sectoare de drum, inclusiv strada Merilor din satul Pata.

Strada Merilor din satul Pata, inclusă pe lista investițiilor din Apahida | Foto: Facebook, Primăria Comunei Apahida

„Strada Merilor - modernizare pentru mobilitate urbană și infrastructură durabilă! Strada Merilor face parte din planul de reabilitare urbană, cu lucrări proiectate ce vizează îmbunătățirea condițiilor de trafic și siguranță rutieră”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Primăriei comunei Apahida.

Ce este propus?

2 benzi de circulație – pentru fluidizarea traficului și reducerea aglomerației

Infrastructură pentru transportul public – cu stații dedicate pentru o mai bună conectivitate

Trotuare pe ambele părți – pentru siguranța pietonilor și accesibilitate crescută

Canalizare pluvială – pentru gestionarea eficientă a apelor meteorice și prevenirea inundațiilor

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

Acest proiect demonstrează angajamentul autorităților locale pentru o infrastructură urbană modernă, sigură și sustenabilă, în beneficiul comunității.

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul național de 11.518.086,44 lei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: