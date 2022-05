Univers T, lăsat fără banii de la Iulius Mall?

Consilierii județeni USR-Plus vor ca banii pe care îi încasează hotelul din Gheorgheni de la Iulius Mall și United Business Center să revină Consiliului Județean.

Consilierul județean Ionuț Florea (USR-Plus) este nemulțumit de activitatea managementului Univers T în contextul în care hotelul merge pe pierderi an de an și a propus ca veniturile încasate de la Iulius Mall și United Business Center să revină Consiliului Județean.

A urmat un schimb de replici cu Alin Tișe.

„Aprobarea situațiilor financiare la regiile din supordinea Consiliului Județean este un un prilej de bilanț cu privire la activitatea întreprinderii. În ceea ce privește situațiile financiare de la Univers T, sunt convins că sunt corecte din punct de vedere contabil, dar în opinia mea nu reflectă situația reală a activității de bază a hotelului. Această distorsionare se datorează în mare parte faptului că o mare parte din veniturile înregistrate de Univers T provin din contracte de concensiune cu Iulius Mall și United Business Center. Încasările din contractele de concesiune se ridică la peste 10 milioane de lei. Firma a înregistrat în 2021 venituri din activitatea de bază de aproximativ 2 milioane lei, în timp ce doar salariile au fost de peste 3 milioane de lei. Dacă mai adaugăm cheltuieli materiale de peste 2 milioane de lei, situația stă prost”, a spus Ionuț Florea, în ședința de joi a Consiliului Județean.

„Domnul coleg, să știți că și noi știm să citim”, i-a replicat Tișe.

„Înseamnă că o să ajungeți la aceeași concluzie la care am ajuns”, i-a replicat Florea.

„Asta nu garantez că voi gândi eu ca USR-PLUS. Ce citiți dumneavoastră, citim și noi. Nu văd ce vreți să ne spuneți”, a completat Tișe.

„Trebuie să fac și un context la ceea ce vreau să spun, așa faceți și dumneavoastră. În ciuda rezultatelor slabe, influențate de contextul pandemic, managamentul companiei și membrii Consiliului de Admnistrație au încasat indemnizații variabile, indemnizații care ar fi trebuit să se acorde în condițiile performanței din activitatea de bază, nu din veniturile încasate de la Iulius Mall și United Business Center. Având în vedere aceste lucruri, aș propune să discutăm și să identificăm o soluție prin care veniturile încasate din relațiile cu Iulius Mall și United Business Center să revină direct Consiliului Județean sau cheltuirea acestora să meargă pe activitatea curentă a hotelului și nu la dispoziția managementului. De exemplu, din 10 milioane încasați din contractele de concesiune, la CJ ajung numai 2 milioane și jumătate. O parte acoperă pierderile, o parte rămân la dispoziția companiei”, a spus consilierul județean de la USR.

„Nu mai facem comisii la comisii, există o comisie care verifică. Trebuie să aveți în vedere perioada prin care am trecut cu toții, îndeosebi partea de restaurante și partea de hoteluri. Au fost cele mai lovite de pandemie timp de doi ani. Dar dacă comisia pe care am constituit-o și care va analiza activitatea unor regii și companii dorește să analizeze activitatea și de la această societate, nu am nimic împotrivă”, a încheiat Tișe.

Consilierul județean PNL, Angela Marchiș, care lucrează și la Grand Hotel Italia, spune că în industria hotelieră nu s-a lucrat deloc în ultimii doi ani.

„Știu că s-a constituit această comisie dar nu știu ce ar putea să analizeze când doi ani de zile în acest domeniu nu s-a lucrat. Și eu lucrez în acest domeniu. În acești doi ani de zile am făcut venituri de 15-20%. Nu știu ce comisie s-ar putea face și ce rezultate s-ar putea analiza în acești doi ani. Noi lucrăm de abia de trei săptămâni. Reușim să acumulăm din pierderile celor doi ani. Noi, în acești doi ani, am avut o perioadă foarte, foarte grea. Gândiți-vă să dai salarii și altele, plăți la furnizori, nu cred că se poate face o analiză la ora actuală, când noi am muncit două săptămâni”, a spus Marchiș.

Consilierul județean Laura Elena Chiorean (PSD) a susținut propunerea celor de la USR-Plus.

„Sunt de acord cu propunerea. Aș vrea să reiau ce am spus și în urmă cu doi ani, de fapt când a fost vorba de Univers T au existat discuții vis a vis de modul în care au investit banii în reamenajarea spațiului fără a fi terminate investițiile din anii anteriori. Trebuie mai multă atenție cu privire la modul în care se investesc banii din aceste redevențe, dar, cel puțin, de anul viitor să încercăm să urmărim cu mai multă atenție modul în care se cheltuie aceste redevențe”, a spus Chiorean.

Directorul Univers T este Mariana Leș, fost consilier județean PNL, care are și părți sociale la două societăți private, cu profil hotelier, de unde încasează dividente importante.

Ce pierderi a avut Univers T

Univers T, hotelul din Gheorgheni, aflat în subordinea Consiliului Judeţean, a avut pierderi mari în 2021. Societatea care administrează hotelul avea datorii la 31 decembrie 2021 în valoare de 7.655.531 lei în scădere faţă de anul 2020 cu 3.733.039 lei, potrivit Consiliului Judeţean

„Datoriile reprezintă furnizori interni, clienţi creditori, contribuții asigurări sociale, impozit pe profit, datorii în legătură cu personalul, datorii în legătură cu bugetul statului, credite bancare și garanţii”, arată forul judeţean.

„Cifra netă de afaceri realizată în anul 2021 a crescut faţă de anul 2020 de la 27.192.408 lei la 34.900.979 lei. La încheierea exerciţiului financiar, societatea înregistrează un profit net în valoare de 5.048.457 lei”, transmite societatea.

Societăţile din subordinea CJ Cluj: unele fac profit, altele abia supravieţuiesc

O analiză a bugetelor de venituri și cheltuieli la societățile și regiile autonome aflate în subordinea Consiliului Județean arată că o parte din acești operatori economici realizează venituri modeste şi sunt pe pierdere de la un an la altul, dar cu toate acestea continuă să fie susținute inclusiv financiar.

O situaţie dezastruoasă găsim la Societatea Pază şi Protecţie SRL. Potrivit documentelor, datoriile societăţii la data de 31 decembrie 2021 se ridicau la suma de 3.790.272 lei, în creştere faţă de anul 2020 cu 568.190 lei.

“Datoriile cu termen de plată sub un an sunt în sumă de 170.272 lei și reprezintă datorii comerciale în sumă de 11.865 lei, datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate în sumă de 98.344 lei și datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului în sumă de 60.063 lei. Datoriile cu termen de plată mai mare de un an sunt în sumă de 3.620.000 lei reprezentând datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului”, arată documentele Consiliului Judeţean Cluj.

Mai mult, cifra de afaceri netă realizată în anul 2021 a scăzut cu 697.675 lei față de anul 2020, respectiv de la 2.238.884 lei, la 1.541.209 lei, arată conducerea societăţii.

„La încheierea exerciţiului financiar, societatea Pază și Protecție Cluj S.R.L. înregistrează pierdere netă în sumă de 667.785 lei”, potrivit sursei citate.

Lovit puternic de pandemia COVID, Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca a realizat o cifră de afaceri netă în 2021 de 69.114.234 lei în creştere față de anul 2020 (43.592.234 lei).

„Datoriile regiei la data de 31 decembrie 2021 sunt în valoare de 55.971.988 lei, scăzând față de anul 2020 cu 16.467.303 lei. Din totalul datoriilor înregistrate la data de 31.12.2021 datoriile curente sunt în sumă de 21.127.833 lei, datorii între 1-5 ani în sumă de 18.574.789 lei și 16.269.366 lei datorii de peste 5 ani. La încheierea exerciţiului financiar, regia înregistrează un profit net în valoare de 3.249.932 lei”, arată documentele studiate.

