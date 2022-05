Hotelul Cristian a fost cumpărat, dar nu și terenul pe care „stă”. Boc: „Investitorul e blocat. Nu va putea să întăbuleze niciodată”

Hotelul Cristian pe care clujenii îl vor demolat a fost cumpărat, dar nu și pământul de sub el. Emil Boc spune că investitorul se confruntă cu o mare problemă și că nu va putea niciodată să-l întăbuleze „în manieră legală”.

Hotelul Cristian a fost cumpărat, dar nu și terenul pe care „stă” / Foto: Alexandra Oană - Facebook

Hotelul Cristian a fost achiziționat în urmă cu o lună de Dorin Bob. Omul de afaceri a publicat recent planurile de modernizare ale clădirii și și-a dezvăluit intenția de a construi un pasaj pietonal acolo unde imobilul ocupă trotuarul.

La câteva zile distanță, primarul Emil Boc a discutat la o emisiune radio, joi, 26 mai, despre viitorul acestui hotel, despre care spune că este o „pată neagră” a Clujului.

Edilul susține că nu știe cine a cumpărat hotelul și ce vrea să facă cu el, însă investitorul are mari probleme. Mai exact, o parte din terenul pe care a fost construită clădirea nu este în proprietatea sa.

În același timp, hotelul nu poate să fie demolat de Primărie pentru că „a trecut perioada” în care acest lucru se putea întâmplă.

Primarul vrea să formeze, totuși, o echipă de consilieri care să discute viitorul acestei clădiri, dar în prezent situația „hotelului problemă” al municipiului se află „în aer”:

„Nu știu cine l-a achiziționat și ce gânduri are. Eu am spus un lucru: din nefericire nu l-am putut demola pentru că a trecut perioada, era pe vremea lui Funar se putea demola. A fost făcut cu o parte din acte care nu erau în regulă. Nu are o parte din terenul pe care s-a construit nu îl are în proprietate. Deci, de demolat nu am cadru legal să îl demolez, Primăria îl avea doar pe perioada domnului Funar. Eu am să propun Consiliului Local să formeze o echipă tehnică de consilieri care să discute cu toți factorii implicați - juridic, administrativ, investitori - cadrul legal pe care îl avem încât acea construcție urbană care nu ne face cinste să fie fie eliminată, fie într-o formulă în care pur și simplu să nu mai fie o pată neagră în istoria Clujului”, a spus Emil Boc.

Boc: „Investitorul are o problemă mare de fundament”

Emil Boc a continuat spunând că investitorul are, astfel, o „problemă mare de fundament” și că este „blocat”, fiindcă nu poate să întăbuleze legal și „să meargă mai departe”.

Primarul se arată interesat să stea la masă cu experții și să găsească o soluție, pentru că se apropie proiectul de modernizare a Pieței Mihai Viteazu:

„Atunci aștept aceste rezultate comune, fiindcă hotelul e al comunității, nu e al meu personal. Eu n-am nimic nici cu investitorul, nici nu știu cine a cumpărat. N-am nimic cu el, dar nici nu pot să spun că îmi permite astăzi cadrul legal să fac altceva. Cred că acolo o discuție trebuie purtată în sens cât mai larg, a comunității noastre, și am să ridic problema aceasta în ședința extraordinară de Consiliu Local să înființăm o echipă formată de la toate partidele care doresc, să vină cu o soluție și, evident, din echipă să facă parte departamentul economic și tehnic al Primăriei care să ofere fundamentul de specialitate.

El are o problemă mare de fundament - nu are cadru legal pe care stă. El nu are terenul în proprietate și acolo nu va putea niciodată să întăbuleze în manieră legală și să meargă mai departe. De aici pornim, de la premisa aceasta. Nu se va putea. Atunci trebuie găsită o soluție. Pe de altă parte, nici Primăria nu poate demola hotelul pentru că i-a expirat termenul în care se putea face acest lucru. Și investitorul e blocat, nici el nu poate merge mai departe. Pentru că vine proiectul aceasta major de modernizare a zonei, eu sunt dispus să stăm toți la masă și să găsim o soluție. Numai în cadrul legalității, în afara legalității nu putem discuta nici una, nici alta, dar eu sunt dispus la formarea unei echipe care să vină să îmi prezinte: „ia uite, în urma analizei noastre, ce concluzii avem””, a adăugat primarul.

Ce planuri are investitorul cu Hotelul Cristian?

Alexandra Oană, consilier local din partea USR, a arătat în urmă cu șase zile că Hotelul Cristian, achiziționat de Dorin Bob, nu are viitor, deși omul de afaceri a dezvăluit planurile de a-l moderniza și de a construi un pasaj pietonal acolo unde imobilul ocupă trotuarul.

„Saga Hotelului Cristian continuă! Dorin Bob, noul proprietar al controversatul Hotel Cristian, a făcut publice planurile sale de modernizare ale hotelului.

Dincolo de diverse lucrări de reabilitare, soluția pe care acesta o propune ca răspuns la faptul că hotelul ocupă ilegal trotuarul constă în construirea unei galerii pentru pasajul pietonilor prin clădire. Ca la Milano, adăugă acesta. Însă, oricum ar fi reabilitat hotelul și orice pasaj pietonal s-ar construi prin interiorul clădirii, problemele de fond rămân”, a scris Alexandra Oană.

Potrivit consilierului local, hotelul ocupă inutil spațiul public, perturbând traficul, iar dacă s-ar autoriza modernizarea imobilului (el fiind construit ilegal) poate echivala practic cu o legitimarea a ilegalități.

Hotelul Cristian, construit pe autorizație de gheretă

Hotelul Cristian a fost construit în urmă cu circa 30 de ani ilegal, cu o autorizație de gheretă și fără infrastructură adecvată locuirii. Mai mult, hotelul ocupă o parte din trotuar, clujenii fiind nevoiți zilnic „să facă slalom” printre mașini și gropi în această zonă.

În 2021, discuțiile privind Hotelul Cristian au revenit pe agenda publică, însă o soluțiile din partea administrației locale au întârziat să apară.

Clujenii au venit cu inițiativa de a face „chetă” pentru a cumpăra și demola Hotelul Cristian, însă fondurile necesare nu a fost strânse. Nici Primăria nu a găsit o soluție legală pentru demolarea acestuia, anunța primarul Emil Boc, dând vina pe predecesorul său, Gheorghe Funar.

