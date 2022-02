Ce se mai întâmplă cu baza sportivă La Terenuri? A apărut amfiteatrul în aer liber, dar lucrările sunt în întârziere. FOTO

A fost construit amfiteatrul în aer liber din cadrul bazei sportive La Terenuri, care va fi utilizat sub formă de patinoar pe timpul iernii. Proiectul trebuia finalizat în septembrie 2021.

Stadiul lucrărilor la baza sportivă din Mănăștur era de doar 55% în luna noiembrie a anului trecut, deși lucrările trebuiau terminate încă din septembrie 2021.

Tot atunci, primarul Emil Boc declara că nu exclude varianta rezilierii contractului cu asocierea de firme care lucrează la baza sportivă La Terenuri, dacă aceștia nu recuperează din întârzieri până la începutul anului aflat în curs.

Astfel, în acest moment se poate observa că a fost construit pe teren amfiteatrul în aer liber, care ar trebui să deservească locul unui patinoar pe timp de iarnă, odată cu finalizarea lucrărilor.

Ce facilități va avea baza sportivă?

Investiția are ca obiect crearea unei zone de agrement cu facilități moderne pe o suprafață de peste 4,2 hectare, iar proiectul cuprinde terenuri pentru sporturi în aer liber: tenis de câmp, baschet, mini fotbal, badminton, volei, amenajate cu suprafețe sintetice adaptate și prevăzute cu nocturnă.

De asemenea, vor fi create terenuri de beach volley cu nisip, o pistă de alergare, o zonă cu aparate și echipamente parkour, un skatepark și zone de fitness. Pentru activități indoor, baza sportivă prevede o clădire multifuncțională în care pot avea loc variate sporturi precum squash, tenis de masă, escaladă, yoga sau aerobic.

Suprafața de spații verzi amenajate în cadrul zonei de agrement este de peste 18.000 de metri pătrați, iar investiția cuprinde crearea de parcări auto și facilități pentru biciclete: stație pentru bike sharing și stații pentru încărcarea bicicletelor electrice. Căile de acces vor fi modernizate și se vor crea două pasaje de trecere peste pârâul Calvaria.

Contractor general al lucrărilor este Asocierea SC RO-Verde Landscaping SRL –SC Opentrans SRL - SC Electrogroup SA - SC Cris Garden SRL - SC Prospect Dill SRL. Valoarea contractului se ridică la 26,5 milioane de lei fără TVA, din care servicii de proiectare: 501.360 lei fără TV, servicii de asistență tehnică: 90.680 lei fără TVA, valoarea lucrărilor de execuție: 25.989.576,15 lei fără TVA.

Când trebuiau terminate lucrările?

Durata lucrărilor prevăzută în contract este de 16 luni și a fost prelungită de două ori cu acordul părților, după cum urmează:

Durata contractului: 16 luni (120 zile proiectare si 12 luni execuție) – 01.09.2021

+ 20 zile conform deciziei nr. 1 – 24.09.2021 conform Actului adițional nr.1 prelungire cauzată de intervenția Gărzii Naționale de Mediu;

+ 19 zile conform deciziei nr. 2 – 10.10.2021 conform Actului adițional nr.2 care se află la executant în vederea semnării, prelungire cauzată de dispozițiile de șantier nr. 1(amenajare mal pârâu), 2 (relocare terenuri pentru evitare traseu conductă Dn400-pentru care s-a obţinut şi autorizaţie de construire), 4 (subtraversare pârâu conductă Dn250), 19 (refacere declivitati parcare) şi 20 (refacere acces principal, evitare conductă Dn 250).

Mănășturenii s-au săturat să aștepte

Grupul de inițiativă pentru Mănăștur a adresat la în toamna anului trecut o scrisoare deschisă primarului Emil Boc prin care cer explicații pentru întârzierile de la baza sportivă La Terenuri.

„Având în vedere că observăm în ultimii 2 ani în zona La Terenuri că lucrările la şantier sunt destul de încetinite sau că în unele perioade din ultimii 2 ani, nu s-a lucrat aproape deloc, ne arătăm îngrijorarea față de toată implementarea la timp a proiectului promis de administrație către comunitățile de aici. În plus, în perioada pandemiei numeroși cetățeni din zonă au dorit să folosească zona verde pentru sport sau loisir, accesul fiindu-le restricționat în zonă datorită începerii șantierului, însă acesta stagnând enorm în ultima perioadă, fiind păcat de zona verde care putea fi folosită de atâția locuitori mai ales în perioada de lockdown. Există numeroși cetățeni nemulțumiți din zonă care spun ca nu au unde ieși cu copiii, cu animalele de companie, unde face sport etc. Locuitori din zonă spun ca clădirea este prea mare și ocupă foarte mult spațiu verde, în plus majoritatea spun ca toata vara muncitori de pe șantier nu au fost monitorizati si controlati”, arată activiștii, în scrisoarea adresată municipalității și primarului Emil Boc.

După finalizarea acestui obiectiv de investiții, clujenii și nu numai vor avea oportunitatea să se relaxeze sau să practice activități sportive într-o nouă facilitate ultramodernă, cu acces gratuit, pe modelul celei existente deja în cartierul Gheorgheni.

CITEȘTE ȘI: