A fost aprobat PUZ-ul primului cimitir de animale din Cluj-Napoca. Emil Boc: „Este un pas firesc pentu un oraș modern.”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) al primului cimitir pentru animale din oraș.

Clujenii vor avea un cimitir de animale | Foto: captură video Facebook, Emil Boc

Clujenii vor avea un cimitir pentru animalele de companie.

PUZ aprobat pentru primul cimitir de animale de companie din Cluj-Napoca

„Am aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru primul cimitir dedicat animalelor de companie. Va fi situat într-o pădure-parc de pe Valea Gârbăului din Cluj-Napoca. Am realizat un plan administrativ important. Urmează avizul de mediu, aprobarea în Consiliul local, după care ne apucăm de treabă. Este un gest de respect, iubire, și de demnitate față de animalele care ne-au fost alături cu multă loialitate”, a transmis Emil Boc, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul afirmă că proiectul reprezintă un pas firesc pentru un oraș modern care prețuiește legăturile sufletești și empatia.

„Clujul iubește și respectă animalele de companie”, a conchis Emil Boc.

Primul cimitir pentru animale din Cluj-Napoca

Acesta va avea 50.272 metri pătrați și va fi pe Valea Gârbăului.

„Zona din care face parte prezentul proiect se află în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, fiind în prezent ocupat de o serie de parcele agricole, mare parte din ele rămase neutilizate în scop agricol. Un element de bază al zonei îl conferă prezența în proximitate a pădurii Făget care în prezent deservește ca zonă de petrecere a timpului liber, dar și a Văii Gârbăului care completează peisajul natural”, se arată în partea scrisă a PUZ-ului.

Proiectul include și amenajarea unei păduri-parc, tot pentru animale.

