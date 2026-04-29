Un nou centru pentru colectarea selectivă a deșeurilor, la Cluj. Emil Boc: „Contribuie în mod direct la reducerea poluării”.

Noul centru integrat pentru colectarea deșeurilor prin aport voluntar, investiție de peste 5 milioane de euro, a fost finalizat. Centrul oferă clujenilor un spațiu dedicat unde pot preda gratuit diverse tipuri de deșeuri care nu pot fi colectate în sistemul clasic.

Un nou centru pentru colectarea selectivă a deșeurilor, la Cluj. Emil Boc: „Contribuie în mod direct la reducerea poluării”.|Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul Emil Boc a anunțat finalizarea Centrului pentru colectarea deșeurilor, în urma unie investiții din fonduri europene de 5,5 milioane de euro.

Un nou centru pentru colectarea selectivă a deșeurilor, la Cluj. Emil Boc: „Contribuie în mod direct la reducerea poluării”.

„Clujul trece la nivelul următor în colectarea selectivă a deșeurilor. În scurt timp va fi operațional la Cluj-Napoca noul centru integrat pentru colectarea deșeurilor prin aport voluntar (CAV mare) realizat cu fonduri europene”, a anunțat primarul Clujului Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, clujenii vor putea aduce la acest centru de la deșeurile obișnuite, îmbrăcăminte, încălțăminte la deșeuri periculoase precum vopsele, baterii, ulei, echipamente electrice, cauciucuri sau moloz. Inclusiv deșeuri din construcții.

Investiția, în valoare de aproximativ 5,5 milioane de euro fonduri nerambursabile, oferă clujenilor un spațiu dedicat unde pot preda gratuit tipuri de deșeuri care nu pot fi colectate în sistemul clasic.

„Urmărim astfel, prin colaborarea dintre administrație și cetățeni să avem un mediu mai curat, un oraș mai verde și o calitate a vieții mai bună în Cluj-Napoca”, a adăugat primarul Emil Boc.

Centrul este complet echipat pentru sortare, reciclare și pregătire pentru reutilizare, contribuind direct la reducerea poluării și la tranziția către economia circulară.

