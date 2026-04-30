Cum funcționează noul centru integrat pentru colectarea deșeurilor din Cluj-Napoca? Emil Boc: „Voi le aduceți GRATUIT, noi le reciclăm”.

Primarul Emil Boc a explicat cum funcționează noul centru integrat de deșeuri din Cluj-Napoca. Edilul a precizat ce nu se poate aduce și locația.

Emil Boc, la noul centru integrat pentru colectarea deșeurilor din Cluj-Napoca | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

În urma mai multor întrebări din partea clujenilor, referitoare la noul centru integrat de colectare a deșeurilor, primarul Emil Boc a făcut o vizită centru pentru a explica cum funcționează procesul.

„În urma postării pe care am făcut-o ieri (miercuri, 29 aprilie 2026 - n. red.), mulți m-au întrebat

cum arată în detaliu?

cum se ajunge

unde este plasat?

ce face?

cât costă?

câte materiale putem aduce aici, în ce cantități?

și aș vrea în această ocazie să le răspund la aceste întrebări”, a spus Emil Boc, joi, 30 aprilie 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a spus că acest centru se numește integrat deoarece preia deșeuri din:

construcții

renovări

zugrăveli

mobilier

electrice

încălțăminte

textile

sticlă

ulei

medicamente expirate

anvelope

cadavre de animale ș.a.m.d.

Deșeurile sunt prelucrate și transformate în material care poate fi folosit la altceva. În cazul deșeurilor din construcții, acelea vor fi transformate în material care să poată fi folosit la drumuri.

Centru se numește integrat pentru că preia deșerurile vegetale, crengi, iarbă și le transformă în compost care după aceea poate fi folosit pentru agricultură.

Fără deșeuri menajere. Care e adresa?

„Aici nu se colectează deșeuri menajere, acelea doar la punctele gospodărești, în rest, orice altceva se colectează aici. Aport voluntar înseamnă că dumneavoastră le aduceți, noi le primim și nu plătiți nimic. Este gratuit. Dumneavoastră suportați doar transportul până aici, unde se află centrul, în Someșeni, pe Strada Platanilor fără număr. Va fi marcat pe hartă și vor fi indicatoare care să vă direcționeze”, a explicat Emil Boc.

Primarul municipiulu Cluj-Napoca a mai precizat că acest centru a fost realizat pe bani europeni, prin PNRR și este finalizat.

„Recepția a fost făcută, există și contract de operare semnat, în momentul acesta urmează procedurile de acreditare, astfel încât să poată fi funcțional, iar din datele pe care le avem, până la sfârșitul lui mai, centrul va avea toate elementele necesare pentru a putea să funcționeze, iar cetățenii să poată aduce deșeurile”, a mai precizat Emil Boc.

La acest centru pot aduce deșeuri gratuit doar persoanele fizice. Persoanele juridice trebuie să aibă contract.

Pentru moloz, pentru persoanele fizice este permisă o cantitate (gratuit) până la 10 metri cubi pe an, la fel și în cazul deșeurilor vegetale. La cartoane și sticle este nelimitat.

