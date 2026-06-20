Primăria pune la bătaie 1 milion de lei pentru concursul de curățenie dintre asociațiile de proprietari. Emil Boc, demonstrație cu coasa: „Este o invitație la responsabilitate”.

„Dacă fiecare dintre noi avem grijă de spațiile verzi, vom avea un loc în care să ne simțim bine și să trăim în armonie cu natura”, spune primarul Emil Boc, care o oferit un exemplu de responsabilitate civică în contextul în care administrația locală pune la bătaie 1 milion de lei pentru premierea participanților din cadrul concursului de curățenie dintre asociațiile de proprietari.

Primăria pune la bătaie 1 milion de lei pentru concursul de curățenie dintre asociațiile de proprietari. Emil Boc, demonstrație cu coasa: „Este o invitație la responsabilitate”.|Foto: Emil Boc - Facebook

„Vrei să faci un pic de sport, vii la coasă. Se îmbină utilul cu plăcutul. E loc de mișcare, iar poluarea este zero”, a declarat primarul Emil Boc în timp ce a fost surprins la coasă între blocurile dintr-un cartier din municipiu.

Primăria pune la bătaie 1 milion de lei pentru concursul de curățenie dintre asociațiile de proprietari. Emil Boc, demonstrație cu coasa: „Este o invitație la responsabilitate”.|Foto: Emil Boc - Facebook

„Demonstrația” de responsabilitate civică vine în contextul în care numărul asociațiilor de proprietari care și-au manifestat intenția de a participa la ediția din acest an a concursului de curățenie, eveniment tradițional desfășurat la Cluj, a crescut de la 538 de participanți, anul trecut, la peste 650 de asociații în 2026.

În total, vor fi acordate 576 de premii și mențiuni, iar fondul de premiere a fost majorat la 1 milion de lei.

Primăria pune la bătaie 1 milion de lei pentru concursul de curățenie dintre asociațiile de proprietari. Emil Boc, demonstrație cu coasa: „Este o invitație la responsabilitate”.

„Clujul frumos începe de lângă casa noastră!

Primăria Cluj-Napoca alocă un milion de lei pentru premierea gospodarilor în cadrul Concursului Curățenie Generală, desfășurat în această perioadă.

Acest concurs este o invitație la responsabilitate, căci curățenia în oraș începe cu fiecare dintre noi: de la casa, blocul, cartierul în care locuim”, a notat primarul Emil Boc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Concurs de curățenie între asociațiile de proprietari din Cluj-Napoca

La concursul de curățenie dintre asociațiile de proprietari din Cluj-Napoca pot participa asociațiile de proprietari/locatari care efectuează lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor, terenurilor aferente imobilelor și a altor spații aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Premiile acordate:

*64 premii I, fiecare în valoare de 3.200 lei;

*64 premii II, fiecare în valoare de 2.700 lei;

*128 premii III, fiecare în valoare de 2.200 lei;

*320 de mențiuni, fiecare în valoare de 1.700 lei.

În total, vor fi acordate 576 de premii și mențiuni. Sumele acordate pot fi folosite de asociațiile de proprietari/locatari pentru repararea, amenajarea, refațadizarea și realizarea lucrărilor necesare imobilului în care locuiesc sau spațiilor aferente acestuia.

Reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari sunt invitați să participe la concurs și să contribuie în acest fel la un oraș mai curat, mai verde și mai bine îngrijit.

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