Partea grea a fost făcută la parcul de 6 mil. euro pe culoarul Canalului Morii. Când va fi gata?

Lucrările încep să prindă contur la viitorul parc de 3,2 hectare pe culoarul Canalului Morii. Proiectul va contribui la dimensiunea verde a municipiului Cluj-Napoca.

Cluj-Napoca va avea un parc de 6 mil. euro pe culoarul Canalului Morii | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

Lucrările avansează la parcul de 3,2 hectare pe culoarul Canalului Morii din Cluj-Napoca.

Parc de 6 mil. euro în Cluj-Napoca. Emil Boc: „Partea grea a fost făcută”

Parcul de 3,2 hectare pe culoarul Canalul Morii costă șase milioane de euro, iar partea mai dificilă a lucrărilor a fost realizată.

„Parcul de 3,2 hectare pe culoarul Canalului Morii reprezintă o investiție pentru a mai aduce o oază de verdeață în inima orașului”, a anunțat Emil Boc, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Lucrările sunt realizate de SC TCI Contractor General, firmă din Cluj-Napoca.

„Firma care se ocupă de lucrări la parc este în grafic. Stadiul de execuție a ajuns la 25%. Partea grea a fost făcută - partea de infrastructură. Termenul de finalizare este estimat pentru sfârșitul anului 2026. Am încredere că acest termen va fi respectat”, a mai spus Emil Boc.

Clujul mai verde

Cu o suprafață totală de 3,26 hectare, proiectul cuprinde peste 6.000 mp de suprafață pietonală și plantarea a peste 250 arbori noi, inclusiv pomi fructiferi, care vor completa vegetația existentă.

Noul parc va beneficia și de:

locuri de joacă moderne

zone dedicate grădinăritului urban

spații pentru fitness și sport

mobilier urban modern și un peisaj atent integrat în cadrul natural existent

Vor fi amenajate, de asemenea, peste 100 de locuri de parcare biciclete și peste 20 de locuri de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice.

Proiectul de investiții „Amenajare parc pe Culoarul Canalului Morii – tronson Parcul Rozelor din municipiul Cluj-Napoca” cuprinde malurile Canalului Morii între Someș și strada Plopilor, precum și culoarul Pârâului Calvaria și zonele de legătură cu Parcul Rozelor, respectiv zona de locuit către str. Arinilor, creând un nou coridor verde destinat recreerii, mobilității și timpului liber de calitate.

Potrivit edilului, întreaga amenajare a parcului are la bază asigurarea unui habitat sustenabil, prin intervenții cât mai puțin invazive, armonizarea și integrarea în peisaj a propunerilor arhitecturale. Toate elementele peisagere propuse vin în completarea vegetației existente, fiind atent dispuse în funcție de orientare, însorire, configurația topografică a terenului și modul în care este folosit sau traversat spațiul.

„Continuăm în dimensiunea verde și nepoluantă a orașului. Fiecare investiție în spațiile verzi înseamnă un oraș mai sănătos, mai atractiv și o calitate a vieții mai bună pentru toți clujenii”, a mai spus Emil Boc.

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