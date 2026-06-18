Peste 6 mil. lei, finanțări nerambursabile pentru aproximativ 1.000 de proiecte din județul Cluj. Alin Tișe: „Inițiativele vor aduce beneficii comunității”.

Aproximativ 1.000 de proiecte din județul Cluj vor beneficia de finanțări nerambursabile în 2026. Suma totală aclocată este de 6,7 milioane de lei.

Consiliul Județean Cluj a alocat 6,7 mil. lei pentru 1.000 de proiecte | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean (CJ) Cluj a alocat 6,7 milioane de lei pentru a finanța aproximativ 1.000 de proiecte.

Consiliul Județean Cluj a aprobat lista finală a celor circa 1.000 de proiecte care vor beneficia de finanțări nerambursabile.

Reunit în ședință extraordinară joi, 18 iunie 2026, forul administrativ județean a aprobat, prin hotărâre de consiliu, lista finală și sumele alocate fiecărui beneficiar al fondurilor nerambursabile.

„Avem convingerea că au fost selectate cele mai bune inițiative, care vor aduce numeroase beneficii comunității clujene. Le dorim tuturor mult succes în implementarea celor 977 de proiecte propuse”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

6,7 mil. lei pentru 1.000 de proiece din județul Cluj

Pentru anul 2026 forul administrativ județean a alocat:

3.050.000 milioane de lei pentru susținerea inițiativelor din domeniul cultelor - finanțare pentru 412 proiecte.

1.200.000 milioane de lei pentru proiectele de tineret/socio-educaționale - finanțare pentru 227 proiecte

1.200.000 milioane de lei pentru cele proiecte din domeniul cultural - 221 de inițiative

1.250.000 milioane de lei pentru susținerea activităților și programelor sportive au fost alocați - finanțare pentru 117 proiecte

Pe site-ul oficial al forului administrativ județean, https://cjcluj.ro, poate fi consultată lista tuturor entităților ale căror inițiative au îndeplinit condiţiile cerute pentru acordarea de finanțare şi suma alocată fiecărei organizații în parte.

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