10 milioane de euro pentru proiectele culturale și sportive ale orașului. Emil Boc: „Sunt factori esențiali care unesc comunitatea și o fac mai rezilientă”.

Clujul alocă 10 milioane de euro pentru proiectele culturale, sportive și sociale are orașului în 2026. „Cultura și educația sunt cheile unui oraș deschis, pentru a putea avea un oraș cu o dimensiune democratică și vibrantă”, spune primarul Emil Boc.

Premieră la Cluj: 10 milioane de euro pentru proiectele culturale și sportive ale orașului. Emil Boc: „Sunt factori esențiali care unesc comunitatea și o fac mai rezilientă”.| Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Local dezbate, marți, în cadrul unei ședințe extraordinare, alocările prevăzute pentru proiectele culturale, sportive și sociale ale Clujului în 2026.

Comparativ cu anul 2012, sumele alocate de administrația locală pentru a susține dimensiunea culturală și sportivă a Clujului au crescut exponențial.

Premieră la Cluj: 10 milioane de euro pentru proiectele culturale și sportive ale orașului. Emil Boc: „Sunt factori esențiali care unesc comunitatea și o fac mai rezilientă”.

„Suntem în fața unei premiere absolute în istoria Clujului, prin faptul că alocăm cea mai mare sumă din istoria acestui oraș pentru activitățile culturale și sportive. Este vorba de aproximativ 10 milioane de euro, iar dacă includem aici și voucherele culturale și sportive pentru elevi, avem 11 milioane de euro.

E un efort al orașului pe care îl facem pentru a susține sportul și cultura”, a declarat, marți, edilul Emil Boc în deschiderea ședinței de Consiliu Local.

Peste 200 de proiecte ce vizează alocările din finanțări nerambursabile vor fi dezbătute și votate în cadrul unei ședințe-maraton de Consiliu Local.

„În comparație cu anul 2012, alocările pentru sport și cultură au crescut de zece ori. Doar în perioada pandemiei, alocările au fost mai reduse, însă prin comparație, alocările din 2026 sunt de 10 ori mai mari raportat la anul 2012.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Sunt date sugestive ce arată importanța pe care Clujul o acordă culturii și sportului”, a adăugat primarul Emil Boc.

Vouchere pentru elevi de 6,3 milioane de lei

Suma totală alocată pentru voucherele sportive și culturale destinate elevilor este de 6,3 milioane de lei:

700 de lei pentru elev/an școlar

*Vouchere sportive – pentru elevii de clasa a III-a

*Vouchere culturale – pentru elevii de clasa a IX-a

„Acest oraș nu este numai despre clădiri, străzi, centuri, metrou sau alte obiective majore de infrastructură.

Acest oraș este și despre cultură și educație. Cultura și sportul sunt cei doi factori esențiali care unesc o comunitate și care o fac mai rezilientă.

Știți bine, cultura și educația sunt cheile unui oraș deschis, pentru a putea avea un oraș cu o dimensiune democratică și vibrantă

Cu toții putem observa vibe-ul pe care acesto oraș îl are: este meritul sectorului ONG și cultural în esență, evident, coroborat cu eforturile administrative pe care le facem în acest sens.

Această investiție în cultură, educație și sport comportă beneficii pe termen mediu și lung. Un oraș care nu are cultură riscă să cadă în capcana dezinformării, a rasismului, a urii și a dezbinării. Dimpotrivă, un oraș care construiește punți prin cultură este un oraș care va rezista în fața tentațiilor și greutăților pe care le avem”, a mai spus primarul Emil Boc în cadrul intervenției susținute în deschiderea ședinței de Consiliu Local.

În 2026, proiectele sportive beneficiază de un buget de - 30.800.000 lei. De asemenea, în acest an, bugetul alocat pentru proiectele culturale este de 18.200.000 lei și 900.000 lei pentru proiectele cu caracter social.

Propunerile Comisiei de analiză și selecție a proiectelor, pentru cofinanțarea proiectelor depuse în baza Legii 350/2005 și a regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, a fost publicat la finalul lunii mai.

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