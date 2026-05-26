Vreme frumoasă cu temperaturi în creștere și maxime de 27 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 26 mai|Foto: monitorulcj.ro

Marți, 26 mai, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări locale și temăorarare.

Temperaturile maxime se vor situa între 24 - 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 - 19 grade Celsius.

În Cluj, vom avea parte de mult soare și temperaturi de vară. Cerul va fi preponderent senin, cu șanse minime de precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană a județului.

Maximele termice vor ajunge la 27 de grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 14 grade Celsius.

Miercuri, temperaturile maxime vor atinge 29 de grade Celsius, însă în zilele ce vor urma temperaturile maxime vor scădea până la 21 – 22 de grade.

