Bărbat reținut pentru șantaj în formă continuată, a cerut 80.000 de euro și angajarea fiului său într-o instituție publică

Individul amenința că va publica mesaje și videoclipuri compromițătoare pe rețelele sociale.

Un bărbat de 54 de ani din Vișeu de Sus, județul Maramureș, a fost reținut de polițiștii clujeni pentru șantaj în formă continuată, după ce a cerut 80.000 de euro și angajarea fiului său într-o instituție publică din Maramureș.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Cluj, bărbatul a trimis, începând cu data de 4 februarie 2026, mai multe mesaje unui tânăr de 28 de ani din Cluj-Napoca, prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

În cadrul acestor discuții, acesta i-a solicitat victimei remiterea sumei de 80.000 de euro și intervenția pe lângă tatăl său, funcționar public într-o unitate administrativ-teritorială din județul Maramureș, pentru angajarea fiului său în cadrul instituției respective.

Amenințări repetate și materiale compromițătoare

Anchetatorii spun că bărbatul a amenințat că va compromite imaginea publică a funcționarului și că va publica mai multe materiale, inclusiv mesaje și videoclipuri distribuite pe platformele de social media, dacă solicitările sale nu vor fi îndeplinite.

Materialele respective au fost trimise periodic victimei în lunile februarie și martie, cu scopul de a exercita presiuni pentru obținerea banilor și a locului de muncă cerut pentru fiul său.

Polițiștii au încadrat faptele ca șantaj în formă continuată, fiind vorba despre 12 acte materiale.

Suspectul, depistat în Cluj-Napoca

În data de 25 mai, în urma unor informații operative, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, cu sprijinul structurilor de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române, l-au localizat și depistat pe suspect în municipiul Cluj-Napoca.

Bărbatul a fost dus la sediul poliției pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

