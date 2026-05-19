Dezbatere aprinsă în Consiliul Local pe tema scumpirii biletelor de transport. Emil Boc, reacție fermă: „Dragi USR-iști, nu toți sunt corporatiști în acest oraș”.

Discuții intense în ședința Consiliului Local Cluj pe tema creșterii tarifelor pentru transportul public. Soluțiile trebuie să vizeze susținerea transportului public, fără a transfera costurile către călători într-un context economic dificil, a semnalat primarul Emil Boc: „Dragi USR-iști, nu toți sunt corporatiști în acest oraș”, a transmis edilul consilierilor locali USR.

În septembrie 2025, Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca a propus o nouă grilă de tarife pentru transportul în comun, adaptată și simplificată semnificativ.

Noul plan tarifar, care trebuia să intre în vigoare din ianuarie 2026, a fost amânat.

Reprezentanții USR în Consiliul Local au ridicat problema noului plan tarifar pentru transportul public în comun din Cluj, în contextul în care noua grilă nu a mai intrat în vigoare.

„Măsura se află în analiză, se face corelarea cu celelalte orașe, să vedem exact dacă prețul reflectă nivelul pieței. Deci în prezent suntem în analiză cu prețurile comparabile din celelalte orașe și municipii din țară.

Când analiza va fi încheiată, măsura se va regăsi pe ordinea de zi a Consiliului Local. Analiza trebuie să includă toate detaliile, ca să pot justifica în fața clujenilor exact de ce se vine cu un asemenea proiect”, a explicat primarul Emil Boc.

„În octombrie, Primăria anunța că noile tarife vor intra în vigoare din 2026. Ori analiza se face prea încet, ori trebuie să înțelegem de ce proiectul nu a mai fost aplicat, deși a fost în dezbatere publică”, a insistat Paul Helmer, consilier USR Cluj.

„Pentru ca să nu veniți în Consiliul Local – acum cu o față blândă, iar mâine cu o abordare opusă și să întrebați: de ce la Cluj e mai scump decât la Timișoara sau Brașov?! Cum se explică astea?

Tocmai de aia vă spun: am grijă și respect față de banii clujenilor și vreau să mă asigur că, dacă propun un nou tarif, el este justificat din toate punctele de vedere. Răspunderea mea e în fața clujenilor, nu în fața partidelor din Consiliul Local.(...).Ca să înțeleagă toți clujenii: USR-ul vrea să creștem tarifele la transportul public în comun, în condițiile în care prețurile au crescut exponențial, avem o inflație spre 11% și USR cere să creștem prețurile pentru transportul public în comun.

Dacă se va justifica, nu spun că nu vom face acest lucru: dar prima dată analizăm. Care sunt prețurile în marile orașe, după care comparăm cu performanța Companiei de Transport Cluj: cât poate compania să susțină pentru a avea un preț cât mai mic cu putință? E cea mai performantă din România. Și după venim cu proiecte de hotărâre, nu la presiunea unui consilier local.

Evident, ele vor veni și cu o flexibilizare, dar vor veni și cu o creștere de preț pentru călătoria cu transportul în comun.(...).Vreau să știți, dragi USR-ișit, că nu toți sunt corporatiști în acest oraș. Creșterea este propusă de la 3,5 lei la 4 lei, nu îmi spuneți mie că mint. Aceasta este creșterea pe care o propune noua grilă tarifară”, a explicat primarul Emil Boc.

Primarul Clujului a subliniat importanța fondurilor europene și a identificării soluțiilor de compensare, pentru a nu transfera povara financiară pe cetățeni.

„Avem avantajul fondurilor europene. Haideți să aducem cât mai multe resurse, să compensăm, să nu punem o povară pe cetățeni.

În orașul ăsta mai sunt și oameni care nu își permit ce își permit alții. E 11 la sută inflația. Mai punem și noi o povară suplimentară zi de zi: oamenii zi de zi își cumpără bilet. Trebuie să avem grijă, oamenii nu sunt cifre.

De aceea cer această analiză, fundamentată pe specificul local comparativ cu situația națională”, a spus Emil Boc.

Noua grilă tarifară propusă pentru transportul public din Cluj-Napoca

Noul plan tarifar propus vine cu schimbări în privința tichetelor de călătorie și a abonamentelor de transport:

Unele dintre cele mai însemnate schimbări vizează introducerea biletului cu o valabilitate de 90 de minute, care va permite călătorilor să schimbe multiple mijloace de transport (autobuze, troleibuze, tramvaie) pe oricare din liniile de pe raza municipiului Cluj-Napoca - timp de 90 de minute din momentul validării.

De asemenea, apar abonamentele pentru 6 luni și 12 luni.

Noile tipuri de abonamente și bilete de transport public

Bilet 90 de minute, preț 4 lei Abonament 24 ore, preț 12 lei Abonament 72 ore, preț 30 lei Abonament săptămânal, pret 40 lei Abonament lunar, preț 130 lei Abonament lunar urban + metropolitan, preț 250 lei Abonament 6 luni, preț 650 Abonament 1 an, preț 1.250 lei Abonament lunar protecție socială, preț 100 lei

Rămân neschimbate tarifele pentru categoriile reglementate la nivel național:

*Abonament lunar pentru elevi (toate liniile, nominalizat): 102 lei

*Abonament lunar pentru studenți (120 călătorii): 56 lei

De asemenea, se păstrează tarifele pentru:

*Bilet suprataxă pentru călători frauduloși: 84 lei

*Card de călătorie nenominalizat: 5 lei

*Card de călătorie nominalizat: 8 lei

