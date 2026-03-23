Camionagii, „arși” pentru că circulau ilegal în Cluj-Napoca. S-a lăsat cu amenzi. Emil Boc: „Controalele continuă”.

Mai mulți șoferi de camioane au fost amendați după ce au fost prinși că circulau ilegal în anumite zone din cartierul Someșeni.

În cartierul Someșeni din Cluj-Napoca, pe anumite străzi există interdicție de tonaj, însă mai mulți locuitori din zonă au reclamat faptul că unii șoferi de camion nu respectă această interdicție.

Ca urmare, Primăria Cluj a luat măsuri și împreună cu Poliția Locală și Națională au fost controale în zonă.

Interdicția de tonaj este pe străzile:

Căpotan Grigore Ignat

Ion Ionescu de la Brad

Strada Morii

Polițiștii au aplicat amenzi de peste 6.000 de lei. Au fost 30 de procese verbale de contravenție și 50 de puncte de penalizare.

Emil Boc: „Controalele continuă”

„Aceste amenzi au fost aplicate în doar patru zile și îi asigur pe clujeni că vom menține controalele, astfel încât, în acest oraș, toată lumea să respecte regulile, iar calitatea vieții oamenilor care locuiesc în Someșeni, în special în aceste zone să nu mai fie afectată de mașinile de mare tonaj care nu respectă regulile, anume de a circula în zona Traian Vuia sau Bulevardul Muncii și de a nu intra pe aceste străzi cu interdicție din Someșeni. Pentru noi, respectarea legii este o condiție fundamentală, pe care n-o negociem”, a spus Emil Boc, luni, 23 martie 2026, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a spus că municipalitatea așteaptă permisiunea de a putea instala radare fixe în oraș pentru a putea spori siguranța circulației în Cluj-Napoca.

„Vă asigur că siguranța fiecăruia dintre noi este și va rămâne o prioritate în fiecare zi, în condițiile legale pe care le avem”, a conchis Emil Boc.

