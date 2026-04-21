A început recensământul pe drumurile din Cluj. Alin Tișe: „Vom ști mai exact situația traficului din județ”.

Traficul rutier pe cele 57 de drumuri județene din județul Cluj va fi monitorizat din 98 de posturi.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR), prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Infrastructură (CESTRIN), a demarat înregistrarea circulației rutiere, respectiv recensământul vehiculelor pe drumurile publice.

Pe cele 57 de drumuri județene aflate în rețeaua de drumuri administrată de Consiliul Județean Cluj, în lungime cumulată de circa 1.300 de km, au fost organizate nu mai puțin de 98 de posturi de monitorizare a traficului rutier.

„Datele colectate pe parcursul celor șase luni de monitorizare a traficului desfășurat pe rețeaua de drumuri județene ne vor permite să cunoaștem cât mai exact caracteristicile traficului de pe rețeaua de drumuri județene clujene. Pe baza acestor informații, vom putea fundamenta și prioritiza în mod eficient viitoarele investiții în infrastructura rutieră”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Acțiunea a debutat marți, 21 aprilie 2026 şi se va încheia vineri, 6 noiembrie 2026. Înregistrările de trafic se desfăşoară după un calendar prestabilit, timp de zece zile, în diferite perioade ale anului, respectiv două zile în luna aprilie, două zile în luna mai, o zi în luna iulie, două zile în luna august, două zile în luna octombrie şi o zi în luna noiembrie, după cum urmează:

marți, 21 aprilie, interval orar 6,00 – 20,00;

luni, 27 aprilie, interval orar 6,00 – 20,00;

duminică, 10 mai, interval orar 6,00 – 6,00;

miercuri, 20 mai, interval orar 6,00 – 20,00;

vineri, 24 iulie, interval orar 6,00 – 20,00;

duminică, 9 august, interval orar 6,00 – 20,00;

sâmbătă, 29 august, interval orar 6,00 – 20,00;

sâmbătă, 3 octombrie, interval orar 6,00 – 20,00;

joi, 22 octombrie, interval orar 6,00 – 20,00;

vineri, 6 noiembrie, interval orar 6,00 – 20,00;

Astfel, pe durata operaţiunii vor fi monitorizate 12 clase de vehicule: biciclete şi motociclete, autoturisme, microbuze cu cel mult 8+1 locuri, autocamionete şi autospeciale până la 3,5 tone, autocamioane şi derivate cu două, trei şi patru axe, autovehicule articulate de tip TIR, autocamioane cu remorci, autobuze, tractoare, autocamioane cu remorcă şi vehicule cu tracţiune animală.

Colectarea electronică a datelor de trafic recenzate de pe întreaga rețea de drumuri publice interurbane este realizată de CNAIR - CESTRIN, care le va prelucra și organiza statistic, datele urmând a fi folosite pentru planificarea lucrărilor de întreținere și investiții în infrastructura rutieră.

Scopul final al acțiunii de înregistrare a circulației rutiere este de a se stabili care sunt cele mai aglomerate drumuri din țară pentru ca, ulterior, să se ia măsurile necesare în vederea optimizării traficului rutier.

„Reamintim că recenzarea traficului rutier se efectuează periodic, o dată la cinci ani, şi are drept scop determinarea repartiţiei şi evoluţiei în timp a traficului de vehicule de marfă şi de persoane pe reţeaua de drumuri publice din România precum şi stabilirea gradului de solicitare din trafic a acesteia”, se mai arată în comunicatul Consiliului Județean Cluj.

