Alin Tișe critică Guvernul: „E în divorț. Poporul nu mai crede pe nimeni”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a spus că Guvernarea este în divorț.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean | Foto: monitorulcj.ro

„Guvernarea actuală seamănă tot mai mult cu o căsătorie în pragul divorțului. Un «soț» și o «soție», alături de o familie tot mai nesătulă, conduc țărișoara noastră. Unul dintre ei vrea «divorțul», susținând că astfel salvează familia. Celălalt nu vrea să audă de asta, pretinzând că luptă pentru binele comun”, a spus Alin Tișe, miercuri, 15 aprilie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit președintelui CJ Cluj, în realitate, niciunul dintre cei doi „părinți” din Guvern nu pare preocupat cu adevărat de soarta „familiei” și că incompetența sufocă intenția.

Alin Tișe: „Poporul nu mai crede pe nimeni”

„Ambii soți (partide - n. red.) sunt infideli, dar fiecare crede că poporul nu știe. Amândoi, în fond, vor același lucru: ciolanul și funcțiile. Același ciolan din care ar trebui să trăiască, de fapt, întreaga țară. Iar poporul? Stă și privește. Nu mai crede pe nimeni. Este mai inteligent decât cei doi soți. Se uită la această „familie” care conduce și la toți cei care s-au așezat deja la masă. De fapt, niciunul dintre soți nu vrea să lase bucatele, doar că vor să le împartă după propriul interes. Ei știu că relațiile dintre ei sunt definitiv și iremediabil vătămate, dar gândesc că e mai bine la masa bucatelor decât sub masă”, a mai spus Alin Tișe.

Șeful forului județea a concluzionat: nu există „buni” și „răi”. Sunt la fel. Oamenii înțeleg asta foarte bine. Și-au dat seama de scopul celor doi soți și, evident, nu-i mai cred…

„Doar cei doi soți, în lumea lor, încearcă să se convingă unul pe altul…”, a conchis Alin Tișe.

