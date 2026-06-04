Zi decisivă pentru Georgescu și Potra: Instanța Supremă hotărăște dacă începe judecata în dosarul loviturii de stat

Înalta Curte ar putea decide, joi, dacă poate începe judecata în dosarul în care Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Pronunțarea în această cauză a fost amânată de două ori de către magistrați.

Zi decisivă pentru Georgescu și Potra: Instanța Supremă hotărăște dacă începe judecata în dosarul loviturii de stat| Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmează să decidă joi dacă procesul în care sunt inculpaţi Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alte 20 de persoane poate intra în etapa de judecată pe fond.

Hotărârea este una definitivă şi vine după ce Curtea de Apel Bucureşti a stabilit, la începutul lunii aprilie, că rechizitoriul întocmit de procurori este legal şi că dosarul poate merge mai departe.

Zi decisivă pentru Georgescu și Potra: Instanța Supremă hotărăște dacă începe judecata în dosarul loviturii de stat

Ulterior, decizia Curţii de Apel a fost însă contestată, iar Înalta Curte a amânat de două ori pronunţarea înainte de termenul programat pentru 4 iunie.

În urma deciziei Instanței Supreme, judecata ar putea începe efectiv în acest dosar cu acuzații grele. Dacă ÎCCJ nu va da undă verde, atunci dosarul va fi retrimis la Parchet.

Acuzații dure în dosarul loviturii de stat: Georgescu și Potra, acțiuni împotriva ordinii constituționale

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false în formă continuată.

De asemenea, mercenarul Horaţiu Potra este trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.

Destabilizarea țării, pusă la cale la ferma din Ciolpani

Potrivit rechizitoriului, după anularea alegerilor prezidenţiale de către CCR în decembrie 2024, Georgescu şi Potra s-ar fi întâlnit la Ciolpani pentru a discuta un plan care presupunea mobilizarea unui grup cu pregătire militară în vederea deturnării unor manifestaţii publice.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale, pentru a crea haos. Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

Anchetatorii consideră că acţiunile inculpaţilor au pus în pericol securitatea naţională şi ordinea constituţională.

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