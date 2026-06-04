„U” Cluj a făcut anunțul de ultimă oră legat de venirea lui Stanciu!

Universitatea Cluj încearcă să-și întărească lotul în această perioadă de mercato pentru putea lupta cu șanse reale atât în campionatul intern, cât și în cupele europene.

Nicolae Stanciu are șanse mici să mai ajungă la Universitatea Cluj / Foto: IONUT ANGHEL (C) / AGERPRES FOTO

Până acum, ardelenii au adus trei jucători: Friday Adams, Florent Poulolo și Neofytos Michael.

Primii doi sunt fundași și au evoluat în stagiunea trecută tot în Superligă, în tricoul celor de la FC Botoșani, respectiv UTA Arad.

Ultimul este portar și a apărat ultima oară pentru Pafos, echipă care a evoluat în faza principală a Ligii Campionilor în stagiunea recent încheiată.

Alb-negrii vor fi angrenați pe trei fronturi în sezonul următor: campionat, Cupă și cupele europene, acolo unde vor lua startul în primul tur din Europa League, ceea ce înseamnă că formația lui Cristiano Bergodi va disputa cel puțin patru meciuri europene în sezonul viitor.

În acest timp, Universitatea Cluj negocia alte transferuri importante pentru sezonul viitor, printre care și al lui Nicolae Stanciu. Președintele clubului, Radu Constantea, a anunțat decizia în cazul acestei mutări.

„Sunt doar speculații. Nicolae Stanciu, din ce știm, e în mijlocul sezonului în China, are contract până în ianuarie și vorbim de niște sume foarte mari din perspectiva contractului pe care îl are acolo. Nu cred că se pune problema ca Nicolae Stanciu să ajungă la Universitatea Cluj.

Sigur, acum noi ne-am dori, nu ascund acest lucru, dar cred că din perspectiva bugetului nu ne putem încadra. Am auzit că are un sezon foarte bun în China.

Din ce știu, cei de acolo își doresc să-i prelungească contractul, așa că nu e realizabil acest transfer”, a spus oficialul clubului pentru Fanatik.

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