Peste 20.000 de puieți plantați într-o singură zi, la Cluj! Viceprimarul Dan Tarcea: „Extinderea spațiilor verzi rămâne prioritară”.

Peste 20.000 de puieți au fost plantați, joi, la Cluj, în urma unei acțiuni ce a adunat zeci de persoane: de la reprezentanți ai Romsilva, USAMV, Jandarmeriei, PNL, la voluntari implicați activ.

„O nouă acțiune de reîmpădurire a avut loc astăzi în zona Cheilor Baciului, unde peste 20.000 de puieți, din patru specii, au fost plantați pe aproximativ 4,8 hectare”, a anunțat viceprimarul Dan Tarcea.

Demersul face parte din programul „Luna plantării arborilor” iar la nivelul întregului sezon, Direcția Silvică Cluj estimează plantarea a peste 1 milion de puieți.

La inițiativă au participat peste 60 de persoane – reprezentanți ai Romsilva, USAMV, Jandarmeriei, PNL, alături de voluntari implicați activ în această acțiune.

„În paralel, la nivelul municipiului, extinderea spațiilor verzi rămâne o direcție constantă”, a adăugat viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Persoanele interesate să participe la astfel de acțiuni pot consulta calendarul disponibil pe site-ul Direcției Silvice Cluj.

În ultimii ani, la Cluj au fost realizate plantări pe malurile Someșului, în Parcul Feroviarilor, în zona Armătura și în alte zone din oraș.

