Campanie de colectare GRATUITĂ a deșeurilor vegetale în Cluj-Napoca. Când vor fi ridicate?

Primăria Cluj-Napoca a anunțat desfășurarea campaniei de colectare a deșeurilor vegetale de pe raza municipiului.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca și SUPERCOM S.A anunță desfășurarea Campaniei de colectare a deșeurilor vegetale de la gospodăriile individuale situate pe raza Municipiului Cluj-Napoca, care se va derula în datele de 28.03.2026 - 29.03.2026, respectiv 04.04.2026 - 05.04.2026, în intervalul orar 08.00 - 14.00.

Cantitatea maximă acceptată la colectare este de 1 mc/gospodărie, în mod gratuit. Operatorul de salubritate informează că va colecta iarbă/frunze, depozitate în saci, iar crengile legate în mănunchiuri pentru o manipulare mai eficientă.

Pentru a vă asigura că deșeurile vor fi ridicate, vă rugăm ca în zilele programate, deșeurile vegetale să fie scoase la poartă la ora 08.00 (dimineața).

În situația în care, deșeurile vegetale pe care intenționati să le predati depășesc cantitatea maximă acceptată a fi preluată cu titlu gratuit, serviciul se asigură de Operator, contra cost, în urma adresării unei solicitari în acest sens, la adresa de e-mail cluj@supercom.ro sau la numărul de telefon 0264/954.

De asemenea, deșeurile vegetale pot fi predate, în perioada 23.03.2026 - 10.04.2026, prin aport voluntar, la punctele de colectare situate în municipiul Cluj-Napoca, la urmatoarele adrese:

strada Fabricii FN, de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08.00-17.00

strada Tăietura Turcului F.N., de luni până sâmbătă, in intervalul orar 08.00-17.00

