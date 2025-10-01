Polițiști vitezomani din Cluj, pietoni cu epoleți: prinși cu viteză nebună. Nu în misiuni!

Polițiștii clujeni fac prăpăd pe drumurile din Cluj: doi șefi de post au fost prinși cu viteză excesivă deși nu se aflau în misiune. Doar o minune a făcut ca excesul de zel al oamenilor legii nu a produs o tragedie.

Exces de viteză în uniformă: doi polițiști clujeni, pietoni pentru 90 de zile| Foto: IPJ Cluj

Andrei Ilea, șeful postului de poliție Râșca, a rămas pieton pentru 90 de zile, fiind depistat cu viteză excesivă, deși nu se afla în misiune.

Colegul lui Ilea, șeful postului de poliție din Săcuieu, Ovidiu Abrudan, a comis-o la rândul său, fiind prins de colegii săi cu peste 100 km/h în Poieni.

Șeful postului de poliție Râșca a fost prins de radar la finalul lunii august, pe DN1E60, cu 108 km/h.

Polițiștii au fost nevoiți să-i aplice o sancțiune contravențională colegului lor, Andrei Ilea, care a rămas fără permis pentru o perioadă de 3 luni.

Ilea, care se afla la volanul autospecialei de poliție, circula cu viteză excesivă deși nu se afla în misiune.

Colegul lui Andrei Ilea, șeful postului de poliție din Săcuieu, Ovidiu Abrudan, a fost la rândul său prins cu 104 km/h, în Poieni. Semn că oamenii legii pot să-și bată joc de lege. Și Abrudan a fost prins de radar și a „beneficiat” de suspendarea permisului.

Amenzile în cazul celor doi polițiști teribiliști ajung la peste 1.800 de lei.

monitorulcj.ro a făcut o solicitare către Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Cluj pentru detalii suplimentare în aceste cazuri.

Acestea nu reprezintă cazuri izolate în Cluj.

În vara lui 2023, Constantin Ilea, adjunctul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, a fost prins conducând cu viteză excesivă, mai exact cu 103 km/h, în localitatea clujeană Livada.

„Din punctul meu de vedere este prima sancțiune contravențională din viața mea. Nu este un model de urmat. Din punct de vedere al comportamentului clar am fost sancționat potrivit legii. Colegii mei nu au simțit niciun fel de presiune. Este (incidentul -n.red.) un model pentru ceilalți colegi care pățesc la fel, care sunt luați de val și accelerează mai mult decât ar trebui. Este un model de comportament. Adică toți suntem egali în fața legii și toți răspundem la fel”, a declarat în septembrie 2023 Constantin Ilea, ca reacție la solicitarea monitorulcj.ro în cadrul unei conferințe de presă susținute la Cluj.

În 2024, Constantin Ilea a fost numit la conducerea IPJ Alba.

