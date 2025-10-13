De la fructe la instalații industriale. Distribuitorul Microfruits preia Armătura Cluj la preț redus.

Producătorul și distribuitorul de legume și fructe Microfruits a cumpărat pachetul de 86,2% din acțiunile producătorului de instalaţii Armătura din Cluj. Tranzacția s-a ridicat la 5,6 milioane de lei.

Producătorul de instalaţii Armătura Cluj-Napoca (ARM) a anunțat vineri seară la Bursa de Valori București că Herz Armaturen a cedat în totalitate acțiunile ARM către producătorul și distribuitorul de legume și fructe Microfruits, companie care plănuiește listarea pe piața AeRO a bursei, scrie economedia.ro.

Herz Armaturen, companie controlată indirect de Dr. Gerhard Glinzerer, avea o participație de 86,23% la Armătura. Miercuri, 8 octombrie, a fost înregistrată în sistemul bursei o tranzacție specială cu 34,5 milioane de acțiuni ARM în valoare de 5,6 milioane de lei, prețul fiind în scădere cu 11,5% față de cotația din piață.

Pe 24 iunie, acționarii au aprobat dizolvarea companiei și inițierea procedurii de lichidare, precum și retragerea de la tranzacționare, însă deciziile au fost anulate ulterior ca urmare a faptului că necesitatea dizolvării a fost justificată cu o valoare gresită a capitalului social. Ulterior, acționarii au fost din nou convocați pe 17 septembrie, dar au respins prin vot dizolvarea companiei și inițierea procedurii de lichidare, precum și retragerea de la tranzacționare.

În primele șase luni din 2025, Armătura a raportat o pierdere netă de 107.124 de lei, de la o pierdere netă de 214.840 de lei în perioada similară din 2024, la venituri de 712.425 de lei, minus 24,4%. Compania are datorii totale de 411.689 de lei, active totale de 7,8 milioane de lei și capitaluri proprii de 7,4 milioane de lei. Compania este evaluată la BVB la 7,5 milioane de lei, arată datele BVB.

Microfruits, societate înfiinţată în anul 2011, îşi desfăşoară activitatea în domeniul distribuţiei de fructe şi legume, precum şi al transporturilor rutiere de mărfuri. Compania a încheiat anul trecut cu un profit net de 18,7 milioane de lei, în creștere cu 28% față de aceeași perioadă din 2023, la afaceri de 324,7 milioane de lei, plus 16%. Cei mai mari acționari sunt Adrian Racoviță (74,9%), Cristina Ghibaldan (15%), Florin Racoviță (7,5%), Cosmin Alexandru Costache (2,5%) și alți 26 de acționari minoritari, arată datele termene.ro.

