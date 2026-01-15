Fosta Garnizoană din Cluj-Napoca va deveni spațiu cultural. Viceprimar Dan Tarcea: „Lucrările sunt într-un stadiu avansat”. VIDEO

Pavilionul B al fostei Garnizoane din Cluj-Napoca va deveni un spațiu pentru activități culturale.

Pavilionul B al fostei Garnizoane va deveni spațiu cultural | Foto: Captură video Facebook, Dan Tarcea

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat, joi 15 ianuarie 2026 că Pavilionul B al fostei Garnizoane, situat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, este în curs de transformare într-un spațiu dedicat activităților culturale.

„Clădirea urmează să fie transformată într-un spațiu nou, cultural pentru Cluj. Chiar dacă suntem în plină iarnă, lucrările continuă la interior, unde proiectul se află într-un stadiu avansat. În această etapă se desfășoară lucrări de finisare și amenajare a spațiilor interioare, incluzând placări interioare, structura metalică a scării principale, tavanele suspendate, pardoselile, sistemul de ventilație, ușile metalice, compartimentările din sticlă și mobilierul”, a transmis Dan Tarcea, potrivit unui videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările sunt realizate pentru ca spațiul să fie sigur, funcțional și pregătit pentru utilizare.

Intervențiile au fost realizate etapizat, de la consolidarea structurii și restaurarea elementelor arhitecturale, până la amenajările interioare, cu respectarea statutului de monument istoric.

Spațiul este gândit ca unul deschis comunității, destinat:

expozițiilor

evenimentelor

atelierelor

altor activități culturale.

