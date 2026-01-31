Deșeurile din construcții pot fi predate gratuit de clujeni. Care sunt condițiile?

Clujenii au posibilitatea de a preda gratuit deșeuri provenite din construcții și demolări, în limita a 1 metru cub/persoană fizică, potrivit unei informări publicate de Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Deșeurile din construcții pot fi predate gratuit de clujeni |Foto: Emil Boc- Facebook

Deșeurile pot fi predate la punctele de colectare amenajate pe raza orașului, repectiv pe strada Fabricii, și pe strada Tăietura Turcului, în zona intrării în Parcul Etnografic. Măsura se adresează exclusiv persoanelor fizice și are ca scop facilitarea gestionării corecte a resturilor.

Conform reprezentanților administrației locale, sunt acceptate doar deșeuri de construcții și demolări care nu conțin substanțe periculoase, precum cărămizi, țigle, beton sau alte produse ceramice. În schimb, nu pot fi predate materiale precum polistirenul, rigipsul sau vata minerală, acestea necesitând alte forme de colectare și eliminare, în conformitate cu legislația de mediu.

Cantitatea maximă admisă este de 1 metru cub pe lună pentru fiecare persoană, iar predarea se face fără costuri. Acest demers are ca scop reducerea abandonului ilegal al deșeurilor pe domeniul public sau în zonele verzi ale orașului.

Reprezentanții municipalității îi indeamnă pe cetățeni să respecte regulile de colectare și să apeleze la aceste puncte autorizate ori de câte ori desfășoară lucrări de renovare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: