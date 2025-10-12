EXCLUSIV - Investiție nouă pe malul Lacului 1 Gheorgheni (lângă Iulius Mall): Aparthotel și restaurant!

A fost pus în dezbatere publică PUZ-ul unei investiții interesante între cartierele Gheorgheni și Între Lacuri, chiar pe malul Lacului 1, lângă Iulius Mall.

Proiectul unui aparthotel și restaurant din Cluj-Napoca a fost pus în dezbatere publică | Foto: Randare

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al unui proiect pe malul Lacului 1 Gheorgheni a fost pus în consultare publică.

Aparthotel și restaurant cu peste 40 de locuri de parcare lângă Iulius Mall

Investiția va fi amplasată pe Strada Sarmisegetuza, numerele 11-13 din municipiul Cluj-Napoca, pe o suprafață totală de 3.113,58 metri pătrați.

Zona exactă unde ar urma să fie amplasat aparthotelul | Foto: TRANS FORM SRL

Proiectul propune:

Construirea unui Aparthotel cu zonă de alimentație publică

realizare accese carosabil și pietonal din str. Sarmisegetuza

realizarea amenajărilor exterioare

realizare branșamente și racorduri la rețelele existente în zonă.

Din totalul de aproape 3.114 mp, 2.698,25 de mp (86,66%) vor fi destinați aparthotelului, iar 415,33 mp vor fi spații verzi.

„Aria reglementatã se găseste în estul orașului Cluj-Napoca, în cartierul Între lacuri, pe strada Sarmisegetuza, Într-o zonă relativ neconstruiă, care la vest se invecinează cu țesutul deschis, cu regimuri de înălțime de 8 niveluri supraterane și la est cu țesutul închis, cu regimuri de înălțime de 3 niveluri supraterane”, se arată în partea scrisă a proiectului.

În total vor fi 41 de locuri de parcare.

Proiectul nu se află într-o zonă cu risc de alunecări de teren.

Așa ar urma să arate aparthotelul din zona Iulius Mall Cluj | Foto: Randare

„Zona propusă spre reglementare are un caracter special din punct de vedere urbanistic, cu două aliniamente generoase, unul la str. Sarmisegetuza și celălalt spre Lacul 1 Gheorgheni. Vis-à-vis-ul la lac este amenajat ca parc și beneficiază de mobilare cu o funcțiune de interes regional - lulius Mall. Str. Sarmisegetuza reprezintă o legătură importantă a cartierului, capetele străzii fiind mobilate foarte diferit, la vest fiind construcții înalte de birouri, rezidențiale și universitare, la est fiind o zonă cu un țesut de case restructurabil”, se mai arată în partea scrisă a proiectului.

Potrivit sursei citate, orice dezvoltare viitoare în aceasta zonă ar trebui să crească interesul public și să creeze conexiuni pe această latură a lacului.

TRANS FORM SRL este firma care s-a ocupat de proiectare.

