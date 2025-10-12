  • Flux RSS
Economie

EXCLUSIV - Investiție nouă pe malul Lacului 1 Gheorgheni (lângă Iulius Mall): Aparthotel și restaurant!

A fost pus în dezbatere publică PUZ-ul unei investiții interesante între cartierele Gheorgheni și Între Lacuri, chiar pe malul Lacului 1, lângă Iulius Mall.

Proiectul unui aparthotel și restaurant din Cluj-Napoca a fost pus în dezbatere publică | Foto: Randare Proiectul unui aparthotel și restaurant din Cluj-Napoca a fost pus în dezbatere publică | Foto: Randare

 

 


 

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al unui proiect pe malul Lacului 1 Gheorgheni a fost pus în consultare publică.


 

 


Aparthotel și restaurant cu peste 40 de locuri de parcare lângă Iulius Mall

Investiția va fi amplasată pe Strada Sarmisegetuza, numerele 11-13 din municipiul Cluj-Napoca, pe o suprafață totală de 3.113,58 metri pătrați.

Zona exactă unde ar urma să fie amplasat aparthotelul | Foto: TRANS FORM SRL

 


Proiectul propune:

  • Construirea unui Aparthotel cu zonă de alimentație publică
  • realizare accese carosabil și pietonal din str. Sarmisegetuza
  • realizarea amenajărilor exterioare
  • realizare branșamente și racorduri la rețelele existente în zonă.

Din totalul de aproape 3.114 mp, 2.698,25 de mp (86,66%) vor fi destinați aparthotelului, iar 415,33 mp vor fi spații verzi.


„Aria reglementatã se găseste în estul orașului Cluj-Napoca, în cartierul Între lacuri, pe strada Sarmisegetuza, Într-o zonă relativ neconstruiă, care la vest se invecinează cu țesutul deschis, cu regimuri de înălțime de 8 niveluri supraterane și la est cu țesutul închis, cu regimuri de înălțime de 3 niveluri supraterane”, se arată în partea scrisă a proiectului.

În total vor fi 41 de locuri de parcare.

Proiectul nu se află într-o zonă cu risc de alunecări de teren.

Așa ar urma să arate aparthotelul din zona Iulius Mall Cluj | Foto: Randare

 

„Zona propusă spre reglementare are un caracter special din punct de vedere urbanistic, cu două aliniamente generoase, unul la str. Sarmisegetuza și celălalt spre Lacul 1 Gheorgheni. Vis-à-vis-ul la lac este amenajat ca parc și beneficiază de mobilare cu o funcțiune de interes regional - lulius Mall. Str. Sarmisegetuza reprezintă o legătură importantă a cartierului, capetele străzii fiind mobilate foarte diferit, la vest fiind construcții înalte de birouri, rezidențiale și universitare, la est fiind o zonă cu un țesut de case restructurabil”, se mai arată în partea scrisă a proiectului.

Potrivit sursei citate, orice dezvoltare viitoare în aceasta zonă ar trebui să crească interesul public și să creeze conexiuni pe această latură a lacului.

TRANS FORM SRL este firma care s-a ocupat de proiectare.

