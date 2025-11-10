Black Friday Administrativ la Consiliul Județean Cluj: acte eliberate într-o singură zi!

Pentru al treilea an consecutiv, Consiliul Județean Cluj reduce timpul de eliberare a documentelor depuse online, de la 30 de zile la doar 24 de ore.

Foto: Alin Tișe Facebook

Anunțul a fost făcut de către Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, pe pagina personală de Facebook.

„Consiliul Județean Cluj dă startul campaniei „Black Friday” Administrativ! Autorizatii de construire și certificate de urbanism emise într-o singură zi!

Pentru al treilea an consecutiv, Consiliul Județean acceptă această provocare administrativă, prin care diminuăm timpii de emitere a documentelor depuse online, de la 30 de zile la o singură zi! Prin intermediul acestei campanii dorim să atragem atenția asupra nenumăratelor beneficii pe care le au cetățenii dacă utilizează serviciile digitale.

Așadar, începând de luni, 10.11.2025 și până vineri, 14.11.2025 (ora 10.00), toate cererile de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire depuse la Consiliul Județean Cluj, prin intermediul platformei digitale dezvoltate de instituție, Ghișeul Unic, vor fi rezolvate în 24 de ore”, a fost mesajul postat de Alin Tișe.

