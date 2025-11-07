Primăria cumpără Palatul Telefoanelor cu 3,2 mil. euro. Emil Boc: „Este o nouă pagină de istorie la Cluj.”

Primăria Cluj-Napoca va achiziționa Palatul Telefoanelor cu 3,2 milioane de euro. Consilieri locali au aprobat exercitarea dreptului de preemțiune.

Palatul Telefoanelor va fi cumpărat cu 3,2 mil. euro de către Primăria Cluj-Napoca, de la Orange România S.A. | Foto: Alex Turdean, monitorulcj.ro

Consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca au aprobat, vineri, 7 noiembrie 2025, achiziția Palatului Telefoanelor de către Primărie.

Astfel, Primăria Cluj-Napoca își va folosi dreptul de preemțiune și va achiziționa Palatul Telefoanelor de pe strada Octavian Petrovici nr. 2 din oraș.

Așadar, pentru achiziția clădirii istorice, Primăria Cluj-Napoca va plăti 3.230.000 milioane de euro echivalent în lei către Orange Români S.A., actualul proprietar al Palatului Telefoanelor.

La începutul ședintei de Consiliu local, primarul Emil Boc a avut o scurtă intervenție online.

„Am convocat sedința de astăzi pentru a finaliza achiziționarea Palatului Telefoanelor. Realizarea acestui obiectiv este importantă pentru prezentul și viitorul orașului. Nu a fost ușoară această procedură. Este o nouă pagină de istorie pe care o deschidem la Cluj și vreau să vă asigur pe toți că după ce finalizăm procedurile și toate demersurile, împreună cu societatea civilă vom decide utilitatea și destinația acestei clădiri. Cu oamenii vom decide ce facem la Cluj”, a spus Emil Boc, în cadrul intervenției din ședința de Consiliu local de vineri, 7 noiembrie 2025.

Edilul a explicat că i s-a propus ca o parte din clădire să devină un Muzeu al Telecomunicațiilor și Computerelor.

„Să avem un muzeul al radioului, televiziuni, computerelor, pentru că prin excelență a deservit (Palatul Telefoanelor - n. red.) asemenea domenii, iar noi putem avea asemenea resurse. Am putea arăta un salt peste timp a modului cum a plecat acest oraș spre inovare și tehnologie”, a mai spus Emil Boc.

Această propunere a venit din partea Consului Onorific al României în San Francisco, George Roth.

Clădirea este structurată pe 4 nivele + un etaj ethnic, aflat în proprietatea Orange Romania S.A., cu o suprafață construită la sol de 574 metri pătrați.

„Se aprobă achitarea de către municipiul Cluj-Napoca a cheltuielor aferente încheierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului”, se arată în documentația citată.

La finalul lunii iulie, Orange România a înaintat intenția de a înstrăina imobilul. Ministerul Culturii nu și-a manifestat dreptul de preempțiune și a transferat acest drept autorității locale.

„Achiziționarea Palatului Telefoanelor ar fi o investiție în patrimonial cultural al Clujului. Această clădire emblematică face parte din memoria colectivă a clujenilor, fiind un punct de reper în pesajul orașului. Structura în cadre de beton armat și parterul foarte transparent dă clădirii un mare potențial de conversie pentru funcțiuni publice și reutilizare adaptativă”, se arată în proiectul de hotărâre.

Palatul Telefoanelor este o clădire emblematică de 715 metri pătrați și cunoscută pentru stilul său arhitectural brutalist și pentru rolul istoric în domeniul telecomunicațiilor. Clădirea are potențial cultural și social.

Din punct de vedere arhitectural, clădirea a fost construită după planurile arhitectului Vasile Mitrea și este reprezentativă pentru arhitectura românească a anilor ‘60-'70.

Clădirea a funcționat inițial pe post de centrală telefonică și a jucat un rol cheie în modernizarea comunicațiilor din Cluj în perioada socialistă.

