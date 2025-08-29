Palatul Telefoanelor, aproape să fie cumpărat de Primăria Cluj-Napoca. Decizia, pe masa consilierilor locali.

Consilierii locali vor decide, săptămâna viitoare, dacă Primăria Cluj-Napoca își va folosi dreptul de a cumpăra Palatul Telefoanelor din centrul orașului.

Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Consilierii locali din Cluj-Napoca decid dacă Primăria va cumpăra Palatul telefoanelor din municipiu, o clădire emblematică.

Achizițiea Palatului Telefoanelor din Cluj-Napoca, pe masa consilierilor locali

Aceștia vor vota dacă Primăria își va folosi dreptul de preempțiune pentru a achiziționa clădirea din centrul orașului.

„Prin prezentul proiect de hotărâre se supune dezbaterii deliberativului local propunerea de exercitare a dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 2, denumit «Palatul Telefoanelor»”, se arată în documentul proiectului de hotărâre.

Palatul Telefoanelor din Cluj-Napoca, monument istoric

Palatul telefoanelor din Cluj-Napca, imobil situat pe strada Octavian Petrovici nr. 2 din municipiu este clasat drept monument istoric.

Orange România deține această clădire șI solicită Primăriei să comunice dacă dorește să o achiziționeze, prin dreptul de preempțiune, potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001, privind pritejarea monumentelor istorice.

Anterior, Ministerul Culturii nu și-a exercitat dreptul de preempțiune pentru clădire și a transferat aces drept autorităților locale.

Palatul Telefoanelor este o clădire emblematică de 715 metri pătrați și cunoscută pentru stilul său arhitectural brutalist și pentru rolul istoric în domeniul telecomunicațiilor. Clădirea are potențial cultural și social.

Din punct de vedere arhitectural, clădirea a fost construită după planurile arhitectului Vasile Mitrea și este reprezentativă pentru arhitectura românească a anilor ‘60-’70.

3,2 milioane de euro, prețul cerut pentru Palatul Telefoanelor

Prețul cerut de Orange România este de 3.230.000 milioane de euro, însă reperezentanții Primăriei pot negocia suma de achiziție.

Clădirea a funcționat inițial pe post de centrală telefonică și a jucat un rol cheie în modernizarea comunicațiilor din Cluj în perioada socialistă.

„Achiziția Palatului Telefoanelor ar fi o investiție în patrimoniul cultural al Clujului”, se mai arată în document.

800 de oameni cer ca Primăria Cluj-Napoca să cumpere Palatul Telefoanelor

Potrivit sursei citate peste 790 de arhitecți, urbaniști, membri ai societății civile, locuitori ai Clujului și iubitori de patrimoniu din întreaga țară au semnat apelul public „Palatul Telefoanelor din Cluj merită să intre în patrimoniul orașului” prin care au solicitat municipalității achiziția Palatului Telefoanelor, inițiativă care s-ar alinia cu politicile de regenerare urbană sustenabilă și ar consolida imaginea orașului ca centru al inovației și culturii.

