Emil Boc, la Bruxelles: „Rusia ne testează curajul. UE trebuie să își apere teritoriul”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, susține că Uniunea Europeană (UE) trebuie să investească în apărare pentru a nu pierde ceea ce a câștigat până acum.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază importanța investițiilor în apărare | Foto: monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a vorbit despre cât de important este ca Uniunea Europeană să investească în apărare în aceste vremuri.

„Ordinea mondială pe care am cunoscut-o după cel de-al Doilea Război Mondial nu mai există. De 80 de ani, Europa a trăit în pace, granițele Europei au fost respectate. Forța legii a prelevat asupra legii forței. Am investit în școli, spitale, inovare, nu în arme. Am crezut că pacea era ireversibilă, dar astăzi, legea forței a revenit pe pământ european”, a transmis Emil Boc, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a spus că viziunea imperială a Rusiei a revenit și ne testează unitatea, curajul și viitorul nostru.

„Uniunea Europeană nu are alternativă. Trebuie să apărăm fiecare centimetru al teritoriului nostru. Nu ne mai putem baza doar pe alții. Trebuie să ne bazăm pe noi îșine și să investim în apărare și să le explicăm cetățenilor de ce este atât de important să investim în apărare”, a mai spus Emil Boc.

Conform acestuia, fără apărare comună, Uniunea Europeană riscă să piardă ceea ce am câștigat până acum:

pace

democrație

libertate

modul de viață european.

„Trebuie să investim în apărarea noastră comună și să apărăm Europa acum. Ceea ce este în joc este mai mult decât teritoriu. Este însăși ideea de Europa. Susțin, de asemenea, investițiile în infrastructura civilă care au si o puternică componentă militară: autostrăzi, porturi, căi ferate”, a conchis Emil Boc.

