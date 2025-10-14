Emil Boc: „Nimeni nu trebuie să fie obligat să își părăsească orașul sau țara din cauza problemelor economice”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a participat la Comitetul European al Regiunilor, unde a afirmat că libertatea de a pleca sau a sta este noua față a dreptului european.

Aflat la Bruxelle, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis că nimeni nu trebuie să fie obligat să își părăsească orașul sau țara din motive economice.

„Cred că, în acest moment, libertatea de mișcare, dar și cea de a sta sunt esențiale pentru Europa noastră pentru că dreptul de a rămâne este noua față a dreptului european. Dreptul de a construi un viitor unde ai fost născut, nu doar unde te muți”, a spus Emil Boc, potrivit unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, libertatea de sta sau de a pleca înseamnă să ai de ales. Acesta a precizat cum putem fi siguri de faptul că dreptul de a merge și de a rămâne sunt o realitate în Europa noastră.

De ce au nevoie oamenii pentru a alege să nu plece?

Potrivit lui Emil Boc, pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie să se investească în:

salariile bune

educație

infrastructură

conexiunea bună

lucrurile de calitate

învățământul de viață

„Trebuie să provocăm un context de calitate de viață în fiecare comunitate din Europa noastră. (…) Politica de coziune este cel mai bun instrument pentru a fi sigur că în fiecare loc din Europa există libertatea de a rămâne și libertatea de a merge. Agresiunea rusă s-a opus să impunem în Europa domnia legii. Ei readuc dreptul forței. Trebuie să ne opunem și să putem apăra fiecare centimetru al teritoriului Uniunii Europene. Dar, în același timp, cu defensiva ca prioritate, nu putem pierde atenția politicii de coeziune și să punem împreună coeziunea cu agricultura. Dacă forțăm autoritățile locale și regionale să lupte cu guvernele pentru mai mulți bani, așa vom distruge esența Europei”, a conchis Emil Boc.

