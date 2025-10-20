Începe ameneajarea Parcului Est, cel mai mare din Cluj. Între timp, unii își bat joc de natură.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat că vor începe lucrările de amenajare la Parcul Est și că unii cetățeni nu respectă natura.

Unii clujeni își bat joc de natură | Foto: Captură video Facebook, Dan Tarcea

Viceprimarul Dan Tarcea a prezentat o situație în care lipsa de respect a unora față de natură întrece orice limită.

Copaci deteriorați intenționat în Cluj-Napoca

„Pe strada Lunii, doi copaci au fost deteriorați intenționat prin țevi bătute la rădăcină, pentru ca ei să se usuce. Un gest revoltător, făcut probabil cu intenție împotriva orașului nostru (…) Colegii noștri specialiști au analizat starea celor doi arbori afectați. Unul nu a mai putut fi salvat și, pentru siguranță, a trebuit îndepărtat. Celălalt este monitorizat pentru a fi salvat.”, a transmis Dan Tarcea, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Viceprimarul a rugat cetățenii să îi semnaleze astfel de cazuri pentru a putea proteja spațiile verzi din municipiu.

Totodată, Dan Tarcea a anunțat că în perioada următoare vor începe lucrările de amenajare la Parcul Est, cel mai mare din Cluj.

„De curând a fost semnată autorizația de construire pentru noul parc de pe culoarul Canalului Morii, pe tronsonul Parcul Rozelor, iar în perioada următoare începe amenajarea Parcului Est, cel mai mare parc din Cluj, cu peste 55 de hectare de spațiu verde”, a mai spus Dan Tarcea.

„Unii aleg să distrugă, noi alegem să construim. Un Cluj mai verde, mai curat și mai viu”, a conchis Dan Tarcea.

Parcul Est, odată realizat, va deveni cel mai mare spațiu public verde al Clujului. O componentă importantă a parcului viitor valorifică apa, apa în care în trecut ai făcut baie poate, ai pescuit, te-ai dat pe gheață cu patinele ori la săniuș, ori te-ai plimbat pe malul lacurilor ori al pârâului Becaș.

Cum va arăta Parcul Est, cel mai mare din Cluj?

Parcul Est, cel mai mare parc din istoria Clujului, se va întinde de la primul lac din cartierul Gheorgheni, de lângă Iulius Mall, până la ultimul lac de lângă hypermarketul Selgros. Situat între cartierul Între Lacuri și pârâul Becaș pe o suprafață de peste 45,5 de hectare, parcul va cuprinde inclusiv Baza Sportivă Gheorgheni, fosta pepinieră și zona de stufăriș.

Parcul Est, randare | Foto: primariaclujnapoca.ro

Parcul Est va avea și funcțiuni de loisir (timp liber – n.red.), specifice unui parc urban cu toate dotările:

grădini publice

spații pentru expoziții

stații de încărcare pentru vehiculele electrice

sisteme moderne de iluminat

irigație

alimentare cu apă

energie

amenajări pentru practicarea sportului în aer liber (terenuri de tenis, baschet sau mini-fotbal, inclusiv sporturi indoor), prin construirea unei clădiri dedicate (zone active de agrement pentru vizitatori - copii și adulți - de peste 3.000 mp).

De asemenea, pe lângă aceste amenajări, se propune construirea unui amfiteatru cu 400 de locuri care va putea fi utilizat pentru organizarea de evenimente culturale. Totodată, porțiuni ale peluzei trebuie proiectate astfel încât să poată fi instalate cu ușurință alte suprafețe precum patinoare sau terenuri pentru activități sportive de iarnă (pe o suprafață între 3.000 și 5.000 mp), potrivit primarului Emil Boc.

