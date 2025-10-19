Furt ca în filme la Muzeul Louvre din Paris. Hoții au furat bijuteriile în mai puțin de zece minute

Un jaf a avut loc duminică dimineață la Muzeul Louvre din Paris, cel mai vizitat muzeu din lume, și au reușit să fugă pe motociclete cu mai multe bijuterii de cu valoare „inestimabilă”.

Furt ca în filme la Muzeul Louvre din Paris. | Depositphotos.com

Bijuterii au fost sustrase duminică dimineață la Muzeul Louvre din Paris, în cadrul unui 'jaf' comis de răufăcători care au reușit să fugă, au anunțat Ministerul Culturii și o sursă apropiată de dosar, muzeul cel mai vizitat din lume fiind închis pentru restul zilei, relatează AFP, citat de Agerpres.ro

Incidentul s-a petrecut în intervalul 9:30-9:40 (10:30- 10:40 ora României), chiar înainte de deschiderea Muzeului. Hoții ar fi venit cu un scuter și ar fi folosit un ascensor de marfă pentru a ajunge în Galeria Apollo a muzeului. Ei ar fi avut asupra lor mici fierăstraie, potrivit unei surse din poliție. A fost nevoie doar de șapte minute pentru ca hoții să spargă vitrinele, să sustragă bijuteriile și să fugă pe motociclete.

Muzeul va rămâne închis pe parcusul zilei.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: