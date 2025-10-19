Diana Buzoianu (USR), despre proiectul privind incriminarea căsătoriilor forțate: „E o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei”

Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a vorbit duminică, 19 octombrie, despre proiectul de lege pe care l-a inițiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forțate.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a vorbit, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că nu priveşte minorităţile, ea arătând că este o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri, transmite News.ro, citat de G4Media.ro.

”Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile. E o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei (majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri). Responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii”, a declarat Buzoianu într-o postare pe rețelele de socializare, după protestul care a avut loc la Târgu Jiu împotriva acestor reglementări.

Pedeapsa cu închisoarea între 3 și 7 ani pentru căsătoriile forțate

Proiectul de lege prevede pedeapsa cu închisoarea între 3 și 7 ani pentru căsătoria sau conviețuirea forțată, iar în cazuri mai grave, pedeapsa poate ajunge până la 10 ani. De asemenea, persoanele care ajută la organizarea ceremoniei pentru un minor, inclusiv prin petreceri sau slujbe religioase, riscă până la 2 ani de închisoare.

Legea a fost inițiată împreună cu organizații precum E-Romnja, Rețeaua VIF, Centrul FILIA, Pirita Children și este sprijinită de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR.

