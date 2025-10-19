Noaptea Orionidelor. Spectacolul stelelor căzătoare va lumina cerul României

Iubitorii de astronomie se pot pregăti pentru un spectacol deosebit. Curentul de meteori Orionide, poate aduce până la 20 de „stele căzătoare” pe ora, în condiții de cer senin.

Orionidele pot fi observate după miezul nopţii până spre răsăritul Soarelui, interval în care constelaţia Orion se află deasupra orizontului. Acest curent de meteori este cunoscut pentru meteorii foarte strălucitori (bolizi) pe care uneori îi produce, un motiv în plus pentru a-l observa. Chiar dacă sunt rapizi, pot lăsa "trenuri" strălucitoare (bucăţi incandescente de resturi în urma meteorului), care pot dura de la câteva secunde, până la câteva minute, potrivit leonid.arc.nasa.gov, citat de Agerpres.ro.

Orionidele vor atinge maximul în noaptea de 20 spre 21 octombrie. Acești meteori sunt printre cei mai rapizi care ajung în atmosfera Pământului și se deplasează cu 66 km/s și par să provină din constelația Orion, de unde și denumirea curentului, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București.

