Săptămâna a început cu temperaturi cu minus la Cluj-Napoca. Maxima zilei va fi de 11 grade Celsius.

Luni dimineața, temperatura a ajuns la -1 grad Celsius la Cluj-Napoca.

-1 grad Celsius a fost înregistrat astăzi la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Luni, 20 octombrie 2025, temperaturile maxime vor fi de 11 grade Celsius la Cluj-Napoca.

Minima zilei este de -1 grad Celsius, temperatură care a fost înregistrată în această dimineață, în jurul orei 5.00.

Astăzi, cerul va fi mai mult senin la Cluj-Napoca, iar viteza vântului va fi de 12 m/s.

Temperatura va fi de 6 grade Celsius în jurul orei 11.00, iar maxima zilei va la ora 14.00.

